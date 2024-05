Suenan campanas de boda: Epa Colombia reveló que se va a casar con Karol Samantha: “Quiero que sea lindo”

La influencer Daneidy Barrera Rojas, quien ha ganado reconocimiento y fama con el paso de los años, es más conocida en redes sociales como Epa Colombia y desde hace unos meses reveló que se sometió al procedimiento de inseminación artificial para poder ser mamá. Además, confesó que este procedimiento le costó aproximadamente “200 millones de pesos”, según ella.

Recientemente, se dio a conocer que Epa Colombia tendría entre sus planes llegar al altar con su pareja, Karoll Samantha, para así concretar la idea de su familia perfecta y complementar así la llegada de su hija Daphne Samara.

Epa Colombia se casará con su novia, Karoll Samantha

En una charla con Lo sé todo, el famoso programa de entretenimiento de Canal Uno, la mujer, quien también se desempeña como empresaria, mencionó que dentro de sus planes está llegar al altar junto con su novia, y además de eso mencionó que espera hacerlo de una manera muy especial.

Bebé de la Epa Colombia | Foto: Redes @Epa_Colombia

“Tengo una pareja maravillosa, que me apoya un montón, siempre ha estado ahí y es un ser humano maravilloso. Yo me pienso casar con Karoll [...] No lo había contado, pero me voy a casar con ella muy pronto. Le voy a pedir matrimonio. Hay que mirar cómo hacerlo para que la pueda sorprender. Quiero que sea lindo y único”, aseguró la creadora de contenido digital.

Además, en la misma conversación, la mujer que recién se estrenó como mamá le reveló al medio que uno de sus deseos más grandes es agrandar su familia, sin embargo, aseguró que para eso todavía hace falta un tiempo.

“Más adelante, después de que nos recuperemos. El doctor dice que por ahí en dos añitos nuevamente. Hay que esperar que todo se acomode y me sane para volver a tener otro bebé”, aseguró.

Nació la hija de Epa Colombia | Foto: Instagram de Epa Colombia

Por otro lado, como ella tuvo que quedar en embarazo con inseminación, para lograrlo de nuevo debe tener aprobación médica y contar con el dinero disponible, pues no es barato.

“Normalmente estos procedimientos son muy costosos. Más o menos entre cincuenta y cien millones de pesos, eso sin incluir las inyecciones, los medicamentos y las idas al laboratorio. Digamos, como mi pareja quería que fuera niña, entonces tocaba llevar ese procedimiento a otro país para asegurarnos de ellos y , por supuesto, eso también tiene un costo adicional. Todo cuesta mucho”, dijo Epa.

Hace unos días, Epa Colombia aseguró a través de sus redes sociales que desde que tuvo a su hija le quedaron dolores de posparto muy grandes, en especial uno muy intenso que lleva presentando desde hace dos semanas en la parte inferior derecha de su abdomen y que con el paso de los días solamente se incrementa.

“Ya te muestro en qué parte me quedó un dolor grandísimo [...] me arde la piel por dentro, me quema, es normal. Uy , no, pero es un dolor inmenso, hoy me amaneció doliendo más que nunca”, manifestó Daneidy en sus historias de Instagram.

Epa Colombia tendrá una niña | Foto: Instagram @epa_colombia

Debido a lo que está padeciendo, Epa Colombia confesó sentirse muy débil por los intensos dolores, por lo que ha optado por tomar y aplicar varios remedios caseros para tratar de controlarlo, pero esto no ha dado buenos resultados.