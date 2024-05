Epa Colombia tocó fondo y salió a aclarar tema de salud de su hija; reveló lo que pasa realmente

Epa Colombia frenó comentarios sobre la salud de su hija

“Tú sabes que no falta la gente que dice: ‘Yo siento que no está bien’, ‘No parpadea’, ‘Ella no se mueve’. Es una niña que hasta el jueves 9 de mayo va a cumplir un mes y yo quise compartir esto con ustedes, entonces la gente ya no tiene qué inventar, pero mi hija es hermosa y perfecta”, comentó.

“No me importa lo que digan de mí, de mi hija, y menos de mi pareja. Que su hijo... el niño vive mejor que usted y yo no estoy aquí para publicarle el hijo a ella, es de ella, yo soy la madrastra. Usted no sabe nada, todo lo que ve es por encimita, no sabe la realidad, la gente no sabe por dónde meterse y aquí no hay nada”, concluyó, demostrando que su niña está en buen estado de salud