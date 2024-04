Epa Colombia es criticada por decisión que tomó con su hija a pocos días de su nacimiento: "¿qué necesidad?"

“Estoy tan feliz, siento que renací. Me siento muy feliz, tenía tanto miedo, pero tanto que mis miedos se vencieron cuando te vi Daphne” , resaltó Daneidy, dejando en evidencia el gran impacto que causó la llegada de Daphne a su vida.

Por esta razón, las primeras reacciones que generó la pareja tras el nacimiento de Daphne fueron de alegría, emoción y miles de comentarios positivos en los que las llenaron de buenos deseos. Sin embargo, en las últimas horas las críticas no se hicieron esperar debido a una decisión que tomó Epa Colombia con su hija a pocos días de darle la bienvenida a su hogar.

La determinación que tomó la empresaria quedó registrada en video, donde se ve el momento en el que llegó un experto a su casa para ponerle los primeros aretes a su bebé, apenas seis días después de su nacimiento. Aunque dicha acción es bastante común en muchos hogares colombianos, hay quienes no están de acuerdo en que se realice tan pronto, pues aseguran que es un dolor innecesario que le hacen sentir a los pequeños.

No obstante, todas las reacciones no son negativas, ya que también hay quienes la apoyan afirmando que es el momento ideal para ponerle los primeros aretes a su bebé, aprovechando el espacio para aconsejarle que no descuide a su perro porque se podría sentir abandonado u olvidado después de la llegada de Daphne.