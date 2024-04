La Segura se sacó los ‘trapitos al sol’ con Martha Isabel Bolaños; se cantaron verdades: “Tus palabras vienen cargadas de veneno”

“No, Martha, no me hago la víctima. En ningún momento me he hecho la víctima, creo que soy una de las personas a la que menos, en esta casa, porque si yo quisiera me pegaría de muchas cosas para hacerme la víctima y no lo hago. Yo respondo a lo que vos decís, o vos respondés a lo que yo digo. Ese día yo me sentí vulnerable y tanto así fue que a mí se me iban a salir las lágrimas y yo, de una, dije: no puedo llorar, porque es que yo no le regalo mis lágrimas a cualquier persona”, precisa la influencer caleña.