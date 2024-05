“Me quedó un dolor grandísimo”, Epa Colombia revela las complicaciones que vive tras su parto

¿Cuándo nació la hija de Epa Colombia?

Los problemas de salud en su posparto

“Ya te muestro, en qué parte me quedó un dolor grandísimo [...] me arde la piel por dentro, me quema, es normal. Uy, no, pero es un dolor inmenso, hoy me amaneció doliendo más que nunca”, manifestó Daneidy en sus historias de Instagram.