“Me tuvieron que sacar como fuera”: el peligroso accidente que sufrió Shakira grabando el videoclip de la ‘Copa Vacía’

En entrevista con Alejandra Espinoza, del programa Primer Impacto, la intérprete contó lo que ocurrió en el estudio de grabación. “Se rompió la pecera, se empezó a inundar el set y me tuvieron que sacar como fuera de allí. Yo no podía salir porque tenía una cola de sirena y no podía salir escalando. Me tuvieron que sacar con una grúa, a lo sálvese quien pueda. Menos mal que solo fue una anécdota y estoy aquí para contarlo”, comentó.