Shakira arrasó en los Premios Juventud 2023: se llevó ocho galardones y dijo que su “mayor suerte son los fans que tiene”

El emotivo discurso que Shakira dio a sus fans en los Premios Juventud 2023

“Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. La verdad que cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí; cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza; cuando me sentí sola, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad... Gracias”, fue el emotivo discurso que Shakira compartió, con el cual mostró el cariño que siente por cada uno de sus fanáticos.