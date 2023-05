Piqué “humillaría” a Clara Chía tras exponer por qué la joven no ha conocido a sus hijos, Milan y Sasha

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía se convirtió en protagonista de varias noticias en los medios internacionales debido a los detalles que se destaparon. Los dos españoles no escaparon de las miradas de los curiosos, quienes aún les reprochan el romance con el que lastimaron de fuerte manera a Shakira.

En medio de la polémica que surgió en la prensa por los catalanes, la atención se giró a las próximas vacaciones que tendrán Milan y Sasha con su papá, quien iría por ellos a Estados Unidos en unas semanas. Ambos niños estarían en Barcelona junto a su familia paterna, a la espera de cuáles serán las actividades que se llevarán a cabo.

Uno de los puntos de discusión en redes sociales es el posible acercamiento que tendrán los menores con Clara Chía, quien en el pasado fue presentada como una amiga de Gerard Piqué. Los reportajes apuntaron a que este será el espacio para que la joven compagine con los pequeños, conociéndose un poco más.

No obstante, ante las especulaciones que surgieron en portales digitales, el abogado de Piqué concedió una charla a algunos medios y aclaró información que estaba fluyendo sobre una supuesta condición que habría puesto Shakira contra la relacionista pública.

Ramón Tamborero no se quedó callado y utilizó este espacio para desmentir, una vez más, por completo que existiera esa cláusula en el acuerdo firmado en 2022. El letrado español reiteró que era falso y no veía cuál sería el problema de que los pequeños conocieran y compartieran con la catalana.

“Se comenta mucho que Shakira en el acuerdo le habría prohibido a Gerard Piqué que los niños conocieran a Clara Chía, ¿eso es cierto?”, preguntó un periodista en este encuentro. “Eso te lo puedo negar rotundamente. Es falso, eso lo he oído yo también, pero no es verdad”, dijo el abogado, observando detalladamente al paparazzi que le lanzó la pregunta.

Con esta respuesta, medios españoles apuntaron que Gerard Piqué estaría humillando a su novia, pues habría expuesto la realidad del porqué ella no está nunca con sus hijos, Milan y Sasha. El Nacional de Cataluña enfatizó en este detalle, asegurando que todo se trataba de una decisión en conjunto de los españoles, porque Clara Chía no quería coincidir en un ámbito familiar.

“Piqué deja en muy mal lugar a Clara Chía y revela que si ella no ha conocido a sus hijos, que si no ha coincidido nunca en el ámbito familiar, no es por el odio que le tiene Shakira sino porque Clara Chía no quiere. Es voluntad de Piqué y Clara que ella todavía no conozca a los hijos de 8 y 10 años de Piqué”, reseñó el portal, comentando que no los quiere conocer siendo la novia del empresario.

De igual forma, este espacio informativo revivió la versión que se comentó en el pasado, la cual afirmaba que Piqué no había querido presentar aún a su pareja sentimental a los niños, ya que estaban atravesando con muchas emociones y cambios al tiempo. Allí también se puntualizó que la imagen de “amiga” que tenían los hijos de Shakira sobre la catalana, estaba llevada a otro plano, pues los menores ya debían saber la verdad.

“Querrán consolidar antes la relación, pero es evidente que los niños saben que Piqué tiene novia, aunque el entorno del exfutbolista sostiene que les dicen que Clara ‘es una amiga del papá'. Los niños son menores pero no imbéciles. Si saben cantar, tocar el piano y hacer videoclips de alcance mundial, saben perfectamente quién es Clara Chía”, afirmó El Nacional de Cataluña.

Por el momento se desconoce cuáles sean las decisiones de Piqué para las vacaciones de verano junto a Milan y Sasha, teniendo en cuenta que aún no hay certeza de las dinámicas en la relación del exfutbolista con Clara Chía.