Piqué se reencontrará con sus hijos; exponen contundente decisión que tomó con respecto a Clara Chía

No dejan descansar a Piqué y a donde va le recuerdan a Shakira. | Foto: Twitter @JLOAccess

Destapan que Clara Chía estaría incómoda por decisión que tomaron Piqué y Shakira; no se siente contenta por detalle en acuerdo

Contexto: Destapan que Clara Chía estaría incómoda por decisión que tomaron Piqué y Shakira; no se siente contenta por detalle en acuerdo

Sin embargo, recientemente, Lorena Vázquez, integrante de Las Mamarazzis, tomó la palabra en el programa Y ahora Sonsoles y expuso lo que realmente estaba sucediendo con respecto a Piqué. La comunicadora fue enfática en que esto que sucedió no fue relevante ni dañino para el deportista, por lo que las intenciones de los presentes eran en vano.

“No está afectado por estos abucheos y gritos. Que a él le digan el nombre de Shakira, se lo griten o se lo coreen le da exactamente lo mismo, ya no le importa porque ha pasado la página sin dudarlo, ya ni se acuerda”, mencionó en el formato, asegurando que al español ya no le importaba en lo más mínimo la polémica con la barranquillera.