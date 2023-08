Piqué tuvo romántica ‘escapada’ con Clara Chía antes de recoger a sus hijos y cumplir radical decisión que tomó Shakira

“Es cierto que no termina de calmarse la situación entre Gerard Piqué y Shakira, quienes anunciaron el fin de su relación hace ahora un año y firmaron el acuerdo de custodia de sus hijos en diciembre del año pasado. Pero, aun así, consigue evitar que estos problemas enturbien su relación”, indicó inicialmente la Revista Hola .

Los pequeños, por el momento, no convivirán con la actual pareja sentimental de su padre, por lo cual se conoció hace unos días que el ibérico y Chía habían tomado la decisión de distanciarse un poco mientras los niños están en territorio europeo.

“No, no creo que eso vaya a pasar este año [que sus hijos convivan con Clara Chía]. Por lo que me comenta su entorno más próximo, él de momento quiere separar a Clara Chía de sus hijos. Si es cierto que la conocen, pero nada más ” , precisó recientemente Lorena Vázquez, reconocida periodista catalana.

Cabe recordar que Las Mamarazzis , programa conducido por Vázquez y Laura Fa, informaron hace dos semanas que Shakira se había molestado bastante con Gerard , debido a que no le gustó para nada que no les dedicara el suficiente tiempo a los menores cuando están bajo su cuidado.

“Fuentes cercanas a la artista nos aseguran que ella no comprende que su expareja ceda la custodia a terceros, cuando él es quien, por convenio, debe hacerse cargo íntegramente de la misma. Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su período vacacional, nos comentan las mismas fuentes”, sentenciaron.