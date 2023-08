Shakira sorprendió en redes por el lujoso atuendo que utilizó para una fiesta en Los Ángeles

Shakira es una de las cantantes colombianas más reconocidas y populares del momento, aunque la principal razón no es la mejor, su separación del ex futbolista del Fútbol Club Barcelona por la infidelidad que él cometió con Clara Chía, quien en la actualidad es su pareja.

Desde que se dio la ruptura amorosa, Shakira ha tenido el mejor renacer de su carrera musical, pues ha sacado éxitos con varios artistas, por ejemplo, Rauw Alejandro, Bizarrap, Manuel Turizo, Karol G, entre otros. En todos los temas que ha lanzado existen frases alusivas a su situación con Piqué, y muchos se han encargado de hacérselo saber al ex jugador.

La barranquillera que salió en una foto con un hombre atractivo del cual se desconoce su identidad, recibió muchos halagos por parte de sus fanáticos y seguidores por reutilizar la ropa y no comprar prendas para cada evento al que asista: “Esta reina ecológica y consciente repite ropa, qué gran ejemplo”, “A veces siento que está recreando todas sus etapas”, “quién es este [emoji de corazón en llamas] me gusta para ella]”.

Destapan acuerdo que tendrían Shakira y Hamilton sobre su relación

En las últimas semanas, Hamilton y Shakira fueron vistos en una isla de España, donde estuvieron algunos días de vacaciones, sin embargo, la colombiana estuvo hospedándose en un lugar diferente al del británico, quien habría salido con varios amigos y modelos en un yate donde Shakira no estuvo presente.

El reconocido periodista Jordi Marti, quien ha seguido muy de cerca la carrera de Shakira desde que residía en España, dio a conocer que entre Hamilton y Shakira tan solo existe una amistad. “Hoy me gustaría desmentir una información que ha salido en un periódico catalán, donde afirman que Hamilton se habría cansado de la actitud de Shakira. Puedo desmentir categóricamente esa información, porque he hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre ellos dos siempre ha habido una amistad bonita”, dijo el periodista.