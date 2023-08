Shakira apareció con sensual traje y publicó coqueto video cantando; revivió viejo éxito musical

De acuerdo con lo que quedó registrado, Shakira utilizó su perfil para subir un coqueto video en el que se le podía escuchar cantando el recordado tema Suerte (Whenever, wherever) , el cual fue lanzado en 2001 y marcó un antes y un después en la trayectoria de la barranquillera. En el clip se observa a la celebridad cantando frente a la cámara, mientras mueve su torso de forma sexy y juega con las miradas.

“Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas. Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. Suerte que heredé las piernas firmes para correr si me hace falta. Y estos tus ojos que me dicen, que han de llorar cuando te vayas”, dicen las estrofas que interpreta la cantante en este contenido.

Shakira incursionó en la ‘salsa rosa’ con una canción insignia

Eso sí, la letra de la canción tuvo una breve variación. En lugar de decir “en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel”, dice “en mi vida nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser...”.