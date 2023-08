Viuda de Martín Elías responde a los que critican su físico

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, respondió a fotos que usa exesposa del cantante: “No vivo en competencia con nadie”

De acuerdo con lo mencionado por Jaimes, esta era la oportunidad para hablar sobre este tema, dirigiéndose a sus seguidores y así ponerles freno a especulaciones o rumores que no venían al caso. La comunicadora puntualizó en que no estaba compitiendo con nadie y estaba muy segura del amor que sintió con Martín Elías.

“Hoy me voy a atrever a responder esta pregunta que me hacen algunos seguidores y decirles que uno de mis mayores orgullos y mi mayor satisfacción es el amor que Martín me demostró en vida y también el amor que yo le demostré a él. Yo no vivo en competencia con nadie ni mostrando a quién quiso más porque digamos que las dos fuimos importantes en la vida de Martín en tiempos diferentes y Martincito puede tener todos los recuerdos de su padre, así como los tiene Paula”, mencionó, según reseñó Pulzo.