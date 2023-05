El irrisorio sueldo que Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, le pagaría a su empleada; en Instagram no se lo perdonan

La presentadora quiso denunciar a un conductor de plataformas de transporte, pero el tiro le salió por la culata por un detalle que sus seguidores no dejaron escapar.

Dayana Jaimes, viuda del artista vallenato Martín Elías, denunció en su cuenta en Instagram, en la que suma más de dos millones de seguidores, que por equivocación le envió 400.000 pesos a un conductor de plataformas de transporte y no se los quiso devolver.

Lo curioso de la denuncia de Dayana Jaimes es que la dejó mal librada a ella y no precisamente al conductor. Pese a que algunos fanáticos criticaron la actitud del hombre, también la cuestionaron por un detalle del que no se percató.

“Sin darme cuenta le iba a transferir lo que le corresponde del trabajo de la quincena a mi empleada y se lo transferí a él. Me da rabia porque es un dinero que no trabajó, que no se ganó”, comentó Dayana Jaimes.

Según la también presentadora, llamó al conductor en más de una ocasión para pedirle que le devolviera el dinero, pero al parecer optó por hacerse el de la vista gorda y no contestó. Tal actuación la llevó a preguntarles a sus seguidores si querían que revelara la identidad del susodicho.

La situación escaló luego de que de Dayana Jaimes revelara la identidad del conductor, dado que sus familiares le escribieron por interno: “Eres una atrevida, no conoces a las personas para que las juzgues, solo haces las cosas para generar más fama. Respeta, que tiene una familia y se gana la vida honestamente. Solo Dios tiene derecho a juzgar, no juegues con el trabajo de los demás”.

Ante el comentario, Dayana Jaimes le dejó un mensaje a la familiar del conductor, aunque en realidad estaba dirigido hacia él. “No me interesa la plata, ya quedaste así y así te vas a quedar. Tú te quedaste con la plata, bueno, ahí están las consecuencias por obrar de mala fe”, dijo la mujer.

Lo curioso, sin embargo, fue que según Dayana Jaimes los 400.000 pesos eran de la quincena de su empleada de servicio doméstico, lo que hizo suponer que le pagaba 800.000 pesos, salario muy por debajo del mínimo y que le representó las críticas de sus seguidores.

Entre los comentarios que recibió, sobresalieron: “O sea que usted solo le paga 800.000 pesos a su empleada, quincenas de 400.000 pesos, y eso qué es la viuda de Martín Elías. Cómo se engaña uno con la gente, pensé que por lo menos le pagaba el mínimo”.

A Jaimes y su familia le quieren ‘golear’ la herencia

En marzo de 2019, la joven Dayana Jaimes, que hoy tiene 34 años de edad, le aseguró al programa La red que “lo más triste de todo esto es que una gran parte de esas personas que hoy están exigiendo reclamaciones laborales, sumando todo... suman más o menos cien millones de pesos... son familiares”.

Pues bien, este año insistió en el tema: “Me tocó una audiencia de un proceso laboral en mi contra y en contra de los herederos, en este caso de sus hijos. Entonces yo decía ‘Dios mío cómo es la vida’ hay muchas cosas injustas. Cuando uno enviuda, pasan estas cosas, quedan muchas cosas y procesos pendientes”.

Además dijo que algunas personas “vinieron como goleros, a quizás querer quitarnos lo que nos pertenece por ley a sus hijos y también a mí como esposa, pero son cosas que hemos ido sorteando, gracias a Dios, poco a poco”, afirmó.

Sin dar nombres concretos, Dayana Jaimes señaló que “el tema de la sucesión ya está finiquitado, como manda la ley, temas de porcentajes”, refiriéndose a que “esas personas que te digo son los que están peleando y están reclamando derechos o deberes”.

De ahí que al atravesar todo este proceso lo que más desea es paz y tranquilidad porque es “un desgaste mental que en algún momento me ha afectado bastante”.