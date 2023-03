“Esa persona falleció”: Dayana Jaimes habló del escalofriante momento que vivió tras infarto de conductor

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Dayana Jaimes, viuda del artista Martín Elías, reveló un escalofriante momento que vivió mientras se movilizaba en un carro.

En la citada red social, un seguidor le consultó cuál había sido el susto más grande que ha debido soportar. Ante el interrogante, Jaimes contó que mientras viajaba a Barranquilla en un vehículo, al conductor le dio un infarto y terminó falleciendo.

“Íbamos los dos solos y de pronto el empezó a sentir un dolor muy fuerte en el pecho y le había dado un infarto, o sea, se infartó al lado mío, y desafortunadamente esa persona falleció”, contó Jaimes en Instagram.

Dayana Jaimes es comunicado social. - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: dayanajaimes55

Por lo tanto, a pesar de la angustia, dijo que debió maniobrar el vehículo.

“Este año yo les había contado que pasé dos sustos el mismo día que estaba con Paula en una cita médica y el edificio se estaba como incendiando. Y ese mismo día iba con mi tío, yo iba manejando, el iba al lado mío y le dio un dolor muy fuerte en el pecho y tuvimos que entrar a un hospital de rapidez para que lo atendieran”, agregó la viuda de Martín Elías, sobre otros sustos que ha debido soportar últimamente.

Desde hace algunos meses, Dayana Jaimes utilizó las plataformas digitales para abrir su corazón y contar un poco del proceso personal que lleva tras la muertes de Elías. La colombiana aprovechó este espacio para sincerarse y comentar cómo va su vida sentimental, teniendo en cuenta que por el momento no ha presentado pareja alguna desde la muerte del artista vallenato.

Recientemente, también por medio de una dinámica de preguntas y respuestas de su cuenta de Instagram, la periodista quiso despejar dudas relacionadas con este aspecto emocional de su realidad. Jaimes se refirió a una pregunta que le hacían constantemente y se destapó sobre lo que pasaba en su interior.

“¿Tienes novio, sales con alguien o te gusta alguien? Cuenta jeje es normal, estás viva”, escribió la persona en la casilla de la actividad, dándole paso a la comunicadora para hablar de esto.

Pese a que surgieron especulaciones relacionadas a que Dayana Jaimes estaba en un vínculo romántico con alguien, la colombiana aclaró que está soltera y no cuenta con el tiempo suficiente para formalizar algo con una persona externa.

Dayana Jaimes fue clara sobre las razones que la mantienen lejos de un nuevo amor. - Foto: Instagram @dayanajaimes55

“Esta es la pregunta del millón, la que siempre me hacen, entonces vamos a aclararlo. Primero que todo, no tengo novio, no salgo con nadie y tampoco me gusta ninguna persona; claro, estoy viva. Digamos que desde que comenzó el 2023 no he tenido tiempo, no sé, he conocido personas, pero no ha llegado esa persona que yo diga, no, sí, puede ser esta, no, no ha llegado la verdad”, dijo en el clip de sus historias.

No obstante, la periodista sí aclaró que no le cerraba las puertas al amor, pues esperaba que todo se diera en el momento adecuado e indicado. Jaimes explicó que esto se debía a su trabajo, el cuidado de su hija, los problemas que surgían y las obligaciones que aparecían en su día a día.

Dayana Jaimes fue esposa de Martín Elías durante tres años. - Foto: @dayanajaimes55

“También es que me la he pasado como solucionando una serie de problemas y de inconvenientes que se me han presentado en la vida, entonces mi tiempo gira como en torno a Paula, trabajo, solucionar problemas, casa, finca, entonces me la paso como así en este rol, pero no estoy con las puertas cerradas al amor, mi corazón es de ustedes”, agregó.