Dayana Jaimes no aguantó más y estalló ante las críticas por el aspecto de su rostro

Dayana Jaimes, viuda del cantautor y leyenda de la nueva ola del vallenato Martín Elías, a seis años de su fallecimiento, tiene a muchos sorprendidos por su cambio físico, pues luego de afirmar que sufrió de obesidad grado uno, decidió realizarse una cirugía bariátrica la cual le ayudó a perder unos 20 kilos.

Ella misma se atrevió a mostrar fotos de su antes y después, como una prueba de inspiración para las mujeres, que como ella, sufrieron de obesidad.

Desde entonces, la también periodista y experta en marketing digital no pierde oportunidad para lucir su figura con diminutos vestidos de baño a través de su Instagram, que han dejado a más de uno con la boca abierta.

La viuda del cantante luce con orgullo sus curvas. Foto: captura de pantalla a video de Instagram @dayanajaimes55 - Foto: @dayanajaimes55

Pues bien, recientemente, a través de la dinámica de preguntas de Instagram, un usuario aprovechó para realizarle un cuestionamiento sobre las supuestas implicaciones que podría conllevar el que ella haga uso de un tratamiento estético en su rostro.

Sin embargo, la molestia frente a la pregunta hecha por el internauta fue evidente, pues la periodista no dudó en responderle y pedirle que antes de hacer algún tipo de juicio, inquietud o dar alguna opinión al respecto, se informaran muy bien.

Dayana Jaimes fue esposa de Martín Elías durante tres años. - Foto: Instagram @dayanajaimes55

“Quiero que lean este comentario: ‘No te da miedo que el botox te desinfle la piel’, o sea, que se me desinfle la piel, por favor, aprendamos, primero a estudiar un tema, antes de dar cualquier tipo de opinión, eso tiene que tenerlo claro, y no se trata de este tema de cajita de preguntas es para la vida, o sea, tú no puedes ir opinando por opinar, uno tiene que estudiar y leer antes de dar cualquier opinión. Es que el botox no se lo inventó alguien en la semana de la ciencia del colegio, no, se lo inventaron profesionales, algo patentado con sus registros y que yo me pongo el botox con una persona profesional, que estudió años de medicina y que después se especializó, entonces por favor”, dijo Dayana en su cuenta de Instagram.

Dayana Jaimes quiere volverse a casar; esto fue lo último que dijo la exesposa de Martín Elías

Durante los últimos meses, varios rumores de una nueva relación han involucrado a quien fue la segunda esposa del cantante vallenato, Martín Elías. A modo de aclaración y también de conversación con sus seguidores en Instagram, Dayana Jaimes aseguró, hace algunas semanas, que no se está escondiendo de nadie y que tampoco deberían creer en todos los rumores que salen.

Además, recientemente, a través de la dinámica de preguntas en esa misma red social, respondió a las preguntas sobre su situación sentimental; específicamente sobre si mantiene un noviazgo o si está conociendo a alguien.

Dayana Jaimes fue esposa de Martín Elías durante tres años. - Foto: Instagram @dayanajaimes55

“Ni lo uno, ni lo otro. Estoy en un momento de mi vida en el que me siento muy feliz. Para mí, la tranquilidad. No soy de ese tipo de mujeres que anda buscando hombre”, dijo en un video.

A línea seguida manifestó que su intención es volverse a enamorar.

“Dios sabe la persona que necesito en mi vida y confío plenamente en eso, entonces, no me desespero”, agregó.

Y sobre volverse a comprometer, no dejó dudas sin despejar.

“Yo me quiero volver a casar, no sé en qué tiempo, no me veo nuevamente casada. Pero sí quiero tener una familia y otro hijo. No sé cuándo sucederá, pero confío en Dios que así será”, afirmó la mujer de 36 años.

Por otra parte, la comunicadora social suele recibir distintos mensajes y comentarios en sus cuentas oficiales de las plataformas digitales, donde algunos curiosos la juzgan y señalan por estar, supuestamente, vinculada amorosamente con otros hombres tras el fallecimiento de su expareja.

Para el 8 de septiembre del año pasado, la periodista volvió a quedar en el centro de reacciones entre sus seguidores de Instagram, luego de que páginas de chismes afirmaran que se encontraba viviendo un romance con el creador de contenido, Juanda Caribe. En una actividad que llevó a cabo, esta interrogante salió a la luz, por lo que no perdió la oportunidad para sincerarse al respecto.

Jaimes realizó una breve dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su perfil, donde buscó interactuar con los curiosos que visitaban sus contenidos. En el espacio que habilitó, una persona indagó sobre la vida sentimental de la creadora de contenido, puntualizando sobre este caso específicamente.

Dayana Jaimes y Juanda Caribe - Foto tomada de Instagram @dayanajaimes55 - @juandacaribeshow - Foto: Instagram @dayanajaimes55 - @juandacaribeshow

“En una página de chismes están diciendo que andas vacilando con ‘Juanda Caribe’”, escribió un usuario en la casilla de preguntas.

Sin problema alguno, Jaimes utilizó este espacio digital para aclarar y pronunciarse sobre los rumores que circulaban respecto a su vida sentimental, dejando de lado los chismes.

“No se pongan a creer todo lo que ven en este tipo de páginas, porque todo lo hacen con el morbo. Yo no ando escondiéndome de nadie”, señaló Dayana sobre aquellos que afirmaron que se escondía para no dar a conocer sus amoríos.

“Si a mí, Juan, Pedro, Andrés, el que sea, me invita a comer, me invita a un show, me invita a una fiesta. Yo voy, porque no le debo nada a nadie, no ando con eso”, dijo la viuda de Martín Elías en un video que compartió, dejando claro que no tiene por qué rendirle cuentas a nadie sobre su privacidad.