Viuda de Martín Elías se sinceró y aclaró cuál es su situación sentimental actual

La empresaria y comunicadora Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, anunció a comienzos del presente año, en medio de un programa, que había decidido darle una nueva oportunidad al amor.

“En estos momentos estoy muy contenta con todo lo que estoy viviendo. Muy feliz, la verdad. Ya el corazón está tranquilo, con dueño”, dijo en su momento Dayana Jaimes en el programa Buen día Colombia.

Después de unos meses, a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la viuda le reveló a sus seguidores detalles de su vida sentimental. La empresaria dejó ver que no descarta la idea de volver a casarse, aunque aclaró que por el momento no estaba pensando en ello.

Ante la pregunta de una seguidora respecto a cuándo mostraría a su novio, Dayana Jaimes le respondió: “Amiga, déjalo descansar, está descansando. Cuando me ponga el anillo, cuando ya esté vestida de blanco, ese día se los muestro. Se los prometo, yo se los dije la otra vez”.

También destacó que Martín Elías siempre será un ser especial en su vida y en la de su hija, “pase lo que pase, venga quien venga”.

Por otra parte, recalcó que el hombre que esté a su lado no necesariamente debe ser millonario, sino “un hombre valioso, que te valore, que te quiera, que te respete, que quiera construir a tu lado. Que tenga metas y sueños que quiera cumplir contigo”.

También reveló que no le gustan los hombres “tacaños” ni ‘habladores’.

Dayana Jaimes siempre será recordada por el inmenso amor que tuvo con el cantante Martín Elías, quien falleció en un accidente de tránsito el 14 de abril de 2017.

En abril del año pasado, Dayana Jaimes relató en SEMANA que “los primeros años y meses fueron muy difíciles, pues no es fácil asimilar la muerte de Martín Elías que fue algo tan repentino, era una persona joven, llena de vida y todos estos meses me han ayudado han enseñado a ser mamá y papá al tiempo”.

“Me dejaste una copia”

El pasado 14 de abril se cumplieron cinco años del fallecimiento de Martín Elías, el cantante vallenato hijo de Diomedes Díaz. Caya Varón, la primera esposa del artista y con quien tuvo un hijo, utilizó su cuenta de Instagram para brindarle un sentido homenaje por motivo del aniversario de su muerte.

“5 años, te extraña más que siempre. Te honro enseñándole que no solo es dar El Paso si no dejar la huella, Dios en cada paso que @martineliasjr tu legado continúa con su humildad, sonrisa, chistes y el del millón de amigos y hasta más, me dejaste una copia” (sic), dice la publicación, la cual está acompañada de un video en el que se observa un collage de fotos de Martín Elías junto a varias personas.

Entre tanto, Dayana Jaimes, última esposa de Martín Elías, también utilizó ese día esta red social para expresar un mensaje en homenaje a otro año más de la partida del cantante.

“14 de abril del 2017. Ese día te fuiste para siempre de nuestras vidas. Se fue mi amigo, mi novio, mi esposo, y el mejor padre que pude escoger para Paula. Hoy no es una fecha fácil para mí, desde ese día mi vida cambió por completo, no volví a ser la misma, en ocasiones soy frágil y en otras tan fuerte… Nada ha sido fácil desde que no estás. Gracias a Dios por haberme permitido conformar una familia a tu lado, gracias por hacerme parte de tu vida y por haberme escogido como tu esposa y madre de la niña que tanto anhelaste en tu vida. Gracias por tanto, Oso de mi vida, siempre estarás presente en nuestras vidas. Pase lo que pase. #martineliasporsiempre” (sic), publicó Jaimes, junto a un video en el que se proyectan varias fotos del artista junto a ella y su hija pequeña.