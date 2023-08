¿Amigos con derechos? Alina Lozano y Jim Velásquez aparecen juntos en un jacuzzi con espumas para “limpiar la relación”

Tremendo novelón el que protagonizan Alina Lozano y Jim Velásquez en redes sociales. La pareja de actores volvieron a ser tendencia por un video en el que aparecen juntos en un jacuzzi después de haber terminado su relación sentimental. ¿Volvieron o son amigos con derechos?

Alina, entre lágrimas, hizo publica la ruptura de su relación con Jim. Sin embargo, el actor, 21 años menor que ella, salió en un video a decir que iba a luchar por ella y no se iba a rendir fácilmente. Es así como los dos graban un par de videos en el que aseguran quieren demostrar que sí se puede ser amigo de un ex.

“Sí se puede amigos, y lo estamos demostrando, tener una relación sana con el ex. Reunirse en un sitio intimo como un cuarto y que no pase nada (...)”, dijo Alina. A su turno, Jim respondió que están “rompiendo tabúes porque se dice que uno no puede tener una amistad con sus ex y nosotros la tenemos”.

Más tarde, la pareja de actores subió un video en el que aparecen metidos en un jacuzzi con espuma para supuestamente limpiar la relación. “Esto no es lo que parece, amigos. Estamos acá de ex limpiando la relación para poderla terminar bien. Echar harto jaboncito (...) para que no queden huellas”, dijo Alina entre risas.

“Toca limpiar ese rencor, esa rabia (...), estamos en ese proceso”, agregó Jim.

Aunque los creadores de contenido nieguen que volvieron, esos videos son evidencia de que son más que amigos.

Ex de Jim Velásquez rompe el silencio y se va de frente contra Alina Lozano; contó toda la verdad sobre los actores

La expareja del influenciador no se quedó callada y entregó su versión de la historia, puntualizando que está bastante cansada de recibir ataques de las seguidoras de Alina.

La joven, de igual manera, se fue de frente contra la reconocida actriz colombiana y aseguró que ella se metió inicialmente en su relación sentimental con Velásquez. Además, recalcó que en la actualidad no tiene ningún tipo de vínculo amoroso con este.

“Estoy supercansada de esta situación, y esta va a ser mi respuesta a todo lo que dijo Alina. Yo a Jim lo conozco hace bastante tiempo y tuvimos una relación. Cuando ella se metió en mi relación, yo no dije nada y nunca lo hice público, porque no se me hizo necesario”, explicó inicialmente en TikTok.

Luego, añadió: “Yo respeté que él se quedara con ella, aunque nunca pensé que salieran, pues se llevan muchos años. Con Jim siempre quisimos conservar la amistad, y yo no me voy alejar de él, mientras no me lo pida y menos porque la señora hizo show. El cargo de conciencia le llegó tan lejos a Alina que hasta me invitó al cumpleaños de Jim”.