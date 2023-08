“¿Cangrejeando?”, Alina Lozano le hace propuesta indecente a su ahora “exnovio” Jim Velásquez

Así lo han mostrado en la infinidad de videos graciosos que han realizado desde que anunciaron que eran pareja, fuera de las cámaras, asunto que para muchos no era real y se trataba de una estrategia publicitaria para su contenido.

“¿Mejor amiga?”: Camilo desató ola de críticas por el particular mensaje que le envió a Evaluna en su cumpleaños

Sea real o no, los actores lograron una relevancia mediática de alto nivel, al punto que Colombia estaba al tanto y a la expectativa de cómo se desenvolvía esa relación, que al aparecer ya llegó a su final, pues hace un par de días los dos actores, cada uno por separado, hicieron un Facebook Live anunciando su separación definitiva, que se habría dado por un supuesto error por parte del joven de 24 años que rompió la confianza que la actriz de 54 le tenía.

“Hacemos este video para decirles que efectivamente la relación se acabó, que ya no somos pareja… Me imagino que ustedes ya lo han visto porque todos los medios de comunicación lo sacaron, pero queríamos darles la cara y contarles ”, empieza diciendo Jim con un tono de nostalgia y tristeza en su voz.

Alina atinó a preguntarle a Jim si estaba al tanto de que a partir de este momento los dos no iban a volver a tener intimidad, lo que se traduce en un tiempo largo de abstinencia sexual, tema que desencadenó una reacción sorpresiva por parte de los dos actores.

“Yo quiero contarte Jim… ¿tú eres consciente que se viene un verano largo para los dos? Yo por ejemplo estaré sola mucho tiempo, porque yo así de la noche a la mañana no me voy a meter con nadie, entonces, si tú me lo pides, yo puedo pasar una noche más contigo… De reserva de amor, digo yo”, añadió la actriz.