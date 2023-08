“Me odia, pero usa mis productos”: Yina Calderón aprovechó descuido para mandarle mensaje a ‘Epa Colombia’

Yina Calderón y la empresaria e influencer más conocida como ‘Epa Colombia’ han protagonizo varias polémicas entre sí debido a que entre las reconocidas mujeres no existe una buena relación y, por el contrario, ha habido discordias y cientos de comentarios por medio de las redes sociales en los que por parte y parte se lanzan fuertes críticas a su contenido, productos e imagen.

A lo largo de los años, se han desprestigiado mutuamente sus productos y servicios, se han cuestionado las acciones que dejan ver en sus cuentas oficiales y hasta se han criticado su aspecto físico , dejando claro que entre las colombianas no habrá un pronto acuerdo para disminuir las polémicas y discusiones.

“Si ella me odia tanto qué hace con mis esmaltes, linda. Estos son mis esmaltes, los tiene de primeros, mira, los tiene de primeros”, mencionó la ahora DJ de música urbana y electrónica, mientras dejaba ver los productos, según se observa, serían seis esmaltes de diferentes colores los que tendría Epa en su lugar de residencia.

Y es precisamente a través de estos videos temporales donde la ‘reina de las keratinas’ volvió a arremeter contra su par. Y todo por unas declaraciones que hizo la DJ en contra de otra luminaria de las redes sociales, Andrea Valdiri. Esta última también ha hecho una fortuna gracias a sus publicaciones, cuyo contenido se basa en su mayoría en fotos y videos sensuales, donde no solo muestra sus dotes artísticos, sino también su cuerpo.

“Es que Yina es muy cansona, linda, ella molesta a todo el mundo, ella cree que su cuerpo es perfecto, que es la mejor DJ, que tiene muchos emprendimientos y pasa por encima de los otros… Vea, Valdiri a mí no me habla, eso lo respeto… Pero, amiga, Valdiri tiene un cuerpo espectacular, ella puede tener dos, tres, hasta cinco hijos y va a tener un ‘cuerpononón’, pero Yina no ha tenido ni un solo hijo y ese cuerpo está horrible”, dijo Epa Colombia haciendo mofa de los resultados de las cirugías de Calderón.