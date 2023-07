Martha Isabel Bolaños, la ‘Pupuchurra’, participó en dinámica y presumió costosa prenda; supera el millón de pesos

Martha Isabel Bolaños se robó las miradas y los corazones de millones de personas en las plataformas digitales desde hace varios años, luego de darle vida a Jenny, la ‘Pupuchurra’, en Yo soy Betty, la fea. La actriz cautivó con la esencia que le dio al personaje antagónico, captando la atención con sus gestos y el estilo para hablar que implementó.

La actriz Martha Isabel Bolaños, famosa por su trabajo en la televisión. - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: marthaisabelii

La artista también participó en otras producciones nacionales, conquistando a un gran grupo de personas en las redes sociales, donde mostró la versatilidad profesional que llevaba en la sangre. Cada aparición fue elogiada por el público, exaltando su actitud y belleza ante la cámara.

Sin embargo, recientemente, Martha Isabel Bolaños fue centro de reacciones en Facebook, debido a un inesperado contenido que publicó uno de sus compañeros de MasterChef Celebrity, donde interactuaban bajo una famosa tendencia que surgió en los escenarios digitales.

Martha Isabel Bolaños llamó la atención con un video en el que participó. Foto: Instagram @marthaisabelii - Foto: Instagram @marthaisabelii

Según se detalló, hace algunos días se hizo viral un particular video de ‘el Negrito’, un creador de contenido que participa en el reality de comida de RCN, donde se unió a una actividad de entrevistar e indagar a las personas sobre cuánto costaba el ‘outfit’ que llevaba puesto. En este caso, el influencer aprovechó a sus compañeros famosos y los interrogó para que soltaran información al respecto.

En el clip se apreció que el concursante inició esta dinámica con Juan Pablo Barragán y Francisca Estévez, quienes se sinceraron y mencionaron que parte de sus looks eran regalos o detalles de marcas o amigos.

MasterChef Celebrity, elenco de la nueva temporada. - Foto: Instagram Canal RCN

Al llegar donde Martha Isabel Bolaños, el colombiano quedó sin palabras al escuchar el valor de las prendas que tenía puestas la actriz. Al avanzar con la descripción, la sorpresa era mayor, pues cada pieza superaba a la anterior.

“Bueno, ahora estamos con Martha Isabel Bolaños, de generación en generación de la televisión colombiana, se mantiene. Cuéntamelo, Martha, ¿cómo estás?”, preguntó ‘el Negrito’, a lo que la artista dijo: “Excelente, mejor, imposible”.

Al arrancar con esta actividad para mostrar su look, la colombiana puntualizó que sus zapatos de plataforma superaban los 200.000, además de que el traje que llevaba era un poco más costoso. Lo inesperado llegó cuando lució la chaqueta de color azul, la cual moldeaba su figura y parecía de cuero.

“Estos zancos hermosos me costaron 300.000. Esta belleza me costó 350.000 (refiriéndose al enterizo de color negro que lució) y esta otra belleza me costó millón y medio, la compré en La Chaquetería”, relató frente a la cámara, dejando atónito a su compañero de programa.

La actriz confesó cuánto costó su atuendo. - Foto: Tomada de Instagram @marthaisabelii

Ante un comentario del influencer, quien no le creyó al inicio, la concursante de MasterChef confirmó que no estaba mintiendo y ese era el valor que le costó adquirir la pieza. “Sí, en serio”, dijo.

“Qué lugar más perfecto para comprar una chaqueta que en La Chaquetería”, agregó ‘el Negrito’ al saber la tienda en la que la actriz consiguió esta pieza.

Al continuar con esta actividad, Bolaños mostró sus accesorios, soltando comentarios graciosos sobre cómo llegaron a ella. “Esto fue un regalo de unas amigas y esta fue un detalle de un admirador, es una pandora. Fue de un admirador que no cuajó”, contó con humor.

La artista se sinceró sobre regalos que recibió de conocidos. - Foto: Tomada de Instagram @marthaisabelii

“Este es un regalo de Claudia Bahamón, tiene que ser fina porque me baño con ella, hago ejercicio y no se puso negra”, agregó, mostrando una cadena dorada que llevaba en el cuello y que le salió de muy buena calidad, según dijo.

Es importante recordar que Martha Isabel Bolaños se ubicó como una de las participantes más fuertes y polémicas de la actual temporada de MasterChef Celebrity, debido a su carácter y los momentos que protagonizó con otras compañeras como Zulma Rey y Natalia Sanint.