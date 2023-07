Alina Lozano expuso crisis por boda con Jim Velásquez; destapó decisión radical que tomaron: “No me quiero casar”

Alina Lozano y Jim Velásquez causaron revuelo en redes sociales luego de confirmar su relación sentimental, tras unos meses trabajando juntos en la generación de contenido. Los dos terminaron involucrados en un romance, el cual fue puesto en duda por miles de personas en las redes sociales.

La pareja se daría el 'sí' en el altar. - Foto: Facebook Alina Lozano

A pesar de las constantes críticas, la pareja de actores se mantuvo firme en su vínculo afectivo, respondiendo a todos aquellos que insinuaron y afirmaron que era un montaje para generar visualizaciones en las plataformas digitales. Muchos de los señalamientos se dieron por la diferencia de edad entre ambos, pues la colombiana es casi 30 años mayor que él.

En medio de todo el alboroto que causó su noviazgo, los dos creadores de contenido terminaron comprometiéndose, alistando lo necesario para darse el ‘sí’ en el altar. Alina Lozano y Jim Velásquez, en diversas entrevistas, comentaron sobre el paso que llegaría en su unión, disfrutando plenamente de esta química que invadió sus realidades.

Alina Lozano y Jim Velásquez hablaron de su relación en las redes. - Foto: Instagram: Alina Lozano

Sin embargo, la actriz de Pedro, el escamoso llamó la atención en sus cuentas oficiales, debido a una confesión que hizo sobre esta boda y las situaciones que no quería enfrentar. Poco a poco se sinceró y mencionó que hablaría con su pareja, expresándole su incomodidad y la necesidad que tenía de solucionar temas internos en su relación.

Ante la expectativa que generaron estas palabras, Alina Lozano y Jim Velásquez aparecieron en un video de Facebook, donde hablaron claro y directo sobre los planes que tenían de su matrimonio. Los dos rieron y plasmaron una actitud tranquila, pero confesaron que tuvieron una crisis por todo este tema, al punto de que pensaron que terminarían.

Alina Lozano y Jim Velásquez ya tienen varios meses juntos. Instagram @lozanoalina - Foto: Foto: Redes Sociales

Según confesaron los artistas, este complejo momento estuvo cargado de tensión, ya que la colombiana le soltó al joven todo lo que le sucedía y lo llevó a sentirse muy nervioso.

“Todo comenzó cuando Alina Lozano me dijo que nos viéramos, con mucha insistencia, algo que me pareció muy raro porque Alina no es así. Cuando nos vimos, de un momento a otro, se le pusieron los ojos llorosos y me dijo: ‘no me quiero casar y no me quiero vestir de blanco, tampoco quiero que sea en Villa de Leyva’”, relató Jim, mencionando que ya conocía a la actriz y esperó a que ella se desahogara.

El joven ha sido cuestionado por su relación con Alina Lozano. - Foto: Tomada de Instagram @jimvelasquezoficial

Jim Velásquez, de igual forma, apuntó que la conversación surgió entre los dos y se percataron de puntos importantes en su relación, a los cuales les dedicarían tiempo para resolverlos y llegar a acuerdos. “Ante la fuerte noticia, yo me quedé callado y esperé a ver qué me decía; posteriormente tuvimos una charla muy extensa para entender los puntos de vista del uno y del otro. Entonces nos dimos cuenta de estos problemas antes de casarse son serios y tienen que resolverse, por lo que dialogamos mucho”, dijo.

Alina Lozano tomó la palabra y explicó lo que había sucedido en este encuentro, comentando que se le metieron en la cabeza ideas, posiblemente erradas sobre la boda, que no la dejaban estar tranquila. Al decirlas a su novio, todo cambió y ubicaron un eje en el cual hacer cambios y no dañar el compromiso por falta de comunicación.

Alina Lozano fue duramente criticada por videos de Instagram. - Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

“Él me respondió como bravo y me dijo que nadie me estaba diciendo de qué color casarme y que era algo que me estaba metiendo yo en la cabeza. Me empecé a tranquilizar, yo sí sentía eso entre pecho y espalda, porque si no me siento entusiasmada por algo no le meto la energía. Yo sentía que le tenía que decir y fue una decisión que tomamos”, indicó.

Como parte de este cruce de sensaciones, la pareja se sinceró y reveló la fecha que habían elegido para casarse, revelando que hubo un cambio de planes y ahora se aplazaba.

“Nos íbamos a casar el 3 de septiembre, pero yo le dije, y él se dio cuenta, de que era demasiado pronto, entonces lo aplazamos un mes más. Él no le puso problema a eso, en algún momento sí se puso rojo cuando le dije que si se tenía que acabar que se acabara”, dijeron en el video.

“Me quité un peso de encima, organizamos ciertas cosas y él aceptó que estaba muy acelerado. Todo lo hicimos para que quedara de mejor manera”, agregó Alina, afirmando que esto ayudó a que todo mejorara y sus convenios fueran claro a futuro.