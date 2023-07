Alina Lozano preocupó a sus seguidores sobre ‘inesperado giro’ que habría tenido su relación con Jim: “Me duele el alma”

Alina Lozano y Jim Velásquez, una de las parejas más polémicas y comentadas de la farándula nacional, se dieron una oportunidad en el amor, esquivando las constantes críticas por la diferencia de edad que hay entre ambos.

De hecho, hace unos días confirmaron que se van a casar, luego de que el ‘influenciador’ le hiciera la propuesta de matrimonio oficialmente, en medio de una entrevista con Bravíssimo, matutino de CityTV.

La famosa actriz y el creador de contenido siguieron su camino, tomándose con humor los comentarios y opiniones que surgieron entre sus fieles seguidores de las plataformas digitales. Cada uno defendió a su estilo este vínculo que formaron, asegurando que estaban manejando con cuidado todo lo relacionado con su futura boda y compromiso.

Incluso, como regalo de bodas, la pareja reveló los retoques a los cuales se sometería antes de la ceremonia y, efectivamente, así sucedió. La actriz dejó ver, hace algunos días, en su cuenta oficial de Instagram, los procedimientos estéticos a los cuales fue sometida, además de los resultados finales.

Sin embargo, en las últimas horas, Alina Lozano publicó un video a sus más de 340 mil seguidores de la red social, donde desató preocupación y una ola de comentarios sobre su supuesta situación sentimental, además del tono de voz y la mirada triste con la que aparece en las imágenes. Al parecer, Jim habría dejado a la actriz de Pedro, el escamoso.

“Jim me dejó”, fue la frase que acompañó la grabación, acompañado de un emoji con el corazón roto.

Adicionalmente, en el video inició diciendo: “Amigos, tengo que reconocer con el dolor más grande de mi alma que ustedes tenían toda la razón. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no paré a tiempo? ¿Por qué no dije alto? ¿Por qué no tomé ninguna medida? ¿Por qué simplemente me enceguecí? Esas son las cosas que de pronto nos pasan a las mujeres maduras, que quizás tenemos unos anhelos de que las cosas sean de otra forma y reconocer que ustedes tenían toda la razón. Es duro. A mí me duele mucho. Me duele el alma. Pero es así y es la verdad: Jim efectivamente me dejó”, explicó.

Luego, concluyó su mensaje: “Me dejó sin leche en polvo para el desayuno y para absolutamente nada. ¡De verdad, mi amor! ¡Así no podemos hacer las cosas! ¡Eso está carísimo! ¡Todas las cosas están caras!”, dijo entre risas, viéndose que solo se trataba de una broma para “asustar” a sus seguidores.

¿Qué le molesta a su hijo de Jim Velásquez?

Uno de los puntos que más curiosidad causó en las redes sociales fue el de Samuel Lozano Bordon, hijo de Alina Lozano, quien nació como fruto de la relación que ella sostuvo con el también actor Mijail Mulkay. Las preguntas surgieron en torno a la relación del joven con su progenitora y con Jim Velásquez, que solo sería mayor que él unos años.

La artista aprovechó y concedió distintas entrevistas a programas radiales, donde abrió su corazón y relató un poco de cómo nació todo con el influencer. En estas charlas, específicamente con Bésame, la colombiana tocó el tema de su primogénito, revelando una ‘petición’ que le hizo él con respecto al creador de contenido.

De acuerdo con lo mencionado por la actriz, Samuel Lozano y Jim Velásquez son buenos amigos, por lo que su hijo le pidió que no le fuera a romper el corazón al influencer si las cosas no fluían.

“Son muy amigos. Mi hijo dice que Jim es una buena persona. Me dice mi hijo: ‘Cuidado, mamá, es en serio, ¿no? No le parta el corazón a Jim”, comentó la artista en la entrevista, afirmando que su primogénito no quería que lastimara a su actual novio.

“Mi hijo es realmente la opinión que me importa, tiene 15 años, somos superamigos”, aseguró en la charla, donde también señaló que ya le dejó claro a su compañero sentimental que no tendrá más hijos.