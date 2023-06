Jim Velásquez confesó por qué se va a casar con Alina Lozano: “lo verían como algo normal”

Alina Lozano, recordada por su papel de Doña Nidia en la novela ‘Pedro, el escamoso’ (Caracol Televisión), ha dado mucho de qué hablar en las diferentes redes sociales durante los últimos meses debido a su relación sentimental con Jim Velásquez, quien es 30 años menor que ella.

Pese a las críticas que ha recibido, la reconocida actriz colombiana confirmó que se va a casar con el creador de contenidos, luego de que este le pidiera matrimonio oficialmente. Asimismo, reveló hace poco que no le interesa lo que piensa la gente de su romance.

Alina Lozano y Jim Velásquez ya tienen varios meses juntos. - Foto: Foto: Redes Sociales

El influenciador, de igual manera, abrió recientemente su corazón en una entrevista con SEMANA y habló sobre el vínculo amoroso que han construido con la artista, enfatizando que todo inició desde la ficción.

“Yo veía a Alina con admiración, como una mujer inalcanzable. Me encantó su idea de que contáramos historias alejadas de los estereotipos. Queríamos mostrar situaciones cotidianas de cualquier pareja, manejado a partir de la comedia”, indicó inicialmente.

Velásquez también aprovechó el diálogo con este medio para confesar por qué decidió pedirle matrimonio a Alina. Además, aseguró que su relación sigue siendo un tabú para muchas personas.

“Hoy día las relaciones suelen ser muy superficiales, por eso cuesta entender que dos personas se amen de verdad, sin importar la edad. Si en nuestros videos mostráramos situaciones en las que ella me mantiene, lo verían como algo normal”, agregó.

Alina Lozano y Jim Velásquez se casaran próximamente - Foto: YouTube: Bésame

Jim Velásquez se ha hecho muy popular en las redes - Foto: Instagram: Jim Velásquez

Luego, precisó: “Lo que la gente no ve es la clase de mujer que es Alina. A las mujeres, y en especial a las actrices, las empiezan a hacer a un lado por la edad. Pero ella supo reinventarse, se le midió a otros lenguajes, a las redes. Porque ella es así, empoderada. Una madre soltera que nunca le ha temido a nada”.

El creador de contenidos señaló finalmente en SEMANA que muchas personas le han dicho que no se case, pero él siempre les responde que quiere pasar el mayor tiempo posible al lado de la actriz colombiana.

“Ella me ha dado madurez, me ha ayudado a ponerle foco a mi vida. Muchos me dicen, no te cases, no cometas esa locura. Aunque yo quiero estar con ella para siempre, los dos queremos estar juntos el tiempo que nos regale la vida para estar bien, para estar felices. Y con una mujer como ella será fácil: Alina es una mujer increíble”, concluyó.

Jim Velásquez es menor que Alina 30 años - Foto: Instagram: Jim Velásquez

Jim describe a Alina como una mujer "maravillosa" y "empoderada" - Foto: Tomada de Instagram @jimvelasquezoficial

Cabe mencionar que el joven y la artista también estuvieron recientemente en La Kalle, donde hablaron sobre su matrimonio. Asimismo, Alina Lozano afirmó que para ella inicialmente todo era una puesta en escena, debido a que pensaba que Jim le estaba jugando una broma.

“Yo, a veces, les confieso, que todos los días me levanto mirando a Jim y pienso que me va a decir que es una broma, y yo se lo dije, después del evento del anillo, donde esto llegue a ser una broma, ni en las curvas me vuelve a ver, ni como amigos quedamos”, sentenció.

Alina Lozano afirmó que espera que Jim Velásquez no le este jugando una broma - Foto: Pantallazo Caracol TV - Día a día viernes 2 de junio

La reconocida actriz, que se hizo unos pequeños retoques en su rostro, puntualizó que ella es una persona muy seria y que no quiere que Jim Velásquez le salga con ninguna sorpresa.