Alina Lozano rompió el silencio y confesó verdad sobre matrimonio con Jim Velásquez: “Ni como amigos quedamos”

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez ha dado mucho de qué hablar durante los últimos meses en las diferentes redes sociales, puesto que el influenciador es 30 años más joven que la reconocida actriz. No son pocos los que creen que este vínculo entre los dos artistas es falso y que todo es un montaje para ganar popularidad.

Sin embargo, la pareja no le ha prestado atención a estos cuestionamientos y confirmó hace unos días que se van a casar, puesto que el creador de contenido le pidió matrimonio de forma oficial a la protagonista de ‘Pedro, el escamoso’ en medio de una entrevista con Bravissimo, programa de CityTV.

Jim Velásquez le propuso matrimonio a Alina Lozano - Foto: Instagram @bravissimocity

“Alina, yo crecí viéndote, cuando tenía un añito, mi mamá me ponía Pedro, el Escamoso y desde ese entonces supe que eras la mujer de mi vida. Ya lo comprobé y por eso quiero que me acompañes por el resto de mis días. Quiero aprovechar este momento para pedirte que te cases conmigo”, manifestó el joven, visiblemente emocionado.

Frente al impacto mediático que provocó esta noticia, el influenciador y la artista hablaron esta semana en La Kalle y contaron algunos detalles de su relación sentimental. Asimismo, Jim aseguró que dudó muchas veces en pedirle la mano a Lozano, pues tenía miedo que lo rechazara.

“Yo lo pensé hace cuatro meses. Compré el anillo y todo, pero luego me acobardé. Lo tuve guardado como seis meses, hasta que encontré el mejor momento para pedírselo. Creo que tenía miedo a que me dijera que no”, precisó Velásquez.

Alina Lozano y Jim Velásquez hablaron de su relación en 'La Kalle' - Foto: Pantallazo Caracol TV - Día a día viernes 2 de junio

Jim Velásquez se ha hecho muy popular en las redes - Foto: Instagram: Jim Velásquez

La actriz, por su parte, aprovechó el diálogo con la emisora de música popular para confesar que para ella inicialmente todo era una puesta de escena cuando el joven le propuso matrimonio, debido que pensaba que era una broma.

Igualmente, la reconocida artista colombiana puntualizó que está emocionada de contraer nupcias con el creador de contenido. Incluso, le lanzó una fuerte advertencia en pleno programa.

“Yo a veces, les confieso, que todos los días me levanto mirando a Jim y pienso que me va a decir que es una broma, y yo se lo dije, después del evento del anillo, donde esto llegue a ser una broma, ni en las curvas me vuelve a ver, ni como amigos quedamos”, sentenció Lozano.

Alina Lozano y Jim Velásquez llevan saliendo más de un año - Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

Alina y Jim se confiesan

La pareja compartió la semana pasada con todos sus seguidores una nueva dinámica que hicieron en Instagram, en la cual Lozano le realizó varias preguntas personales a Jim para mostrar cuánto la conocía.

En medio de la actividad, los actores revelaron algunos detalles íntimos de su relación sentimental. Asimismo, la artista manifestó que llevan saliendo más de un año y que cuando conoció a Velásquez ella ya estaba soltera.

Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron hablar sobre su relación - Foto: Instagram: Alina Lozano

Alina y su novio compartieron una divertida dinámica - Foto: Instagram Alina Lozano

“Llevamos juntos un año y dos meses. Estaba soltera cuando nos conocimos”, manifestó Lozano, que además puntualizó: “Yo no le eché los perros cuando lo conocí. No me gustó al principio, pero después sí”.

La reconocida actriz, recordada por su papel de doña Nidia en Pedro, el escamoso (Caracol Televisión), finalmente dejó ver en la publicación que al creador de contenidos le falta conocerla más, ya que falló varias de los interrogantes que le hizo.