Shakira se desahogó en plena entrevista y contó la decisión que tomó por ‘traición’ de Piqué

El último año para Shakira ha sido bastante desafiante a nivel personal debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud de su padre, afrontar la separación con Gerard Piqué y sobrellevar, al mismo tiempo, todo lo relacionado con su mudanza a Miami, donde está tratando de rehacer su vida.

Igualmente, la artista colombiana volvió a abrir su corazón esta semana y habló en exclusiva con la la revista People sobre los duros momentos que vivió en medio de la ruptura con el exfutbolista. Además, le dedicó varias palabras amorosas a su padre.

Shakira aparecerá en la portada de la revista 'People' - Foto: Revista People

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía como mis sueños se iban”, manifestó la cantante.

La barranquillera también aprovechó el diálogo con ese medio para desahogarse, y aseguró que tomó la decisión de nunca rendirse y sacar adelante a sus dos hijos, Milan y Sasha, los cuales han sufrido bastante con toda estas situaciones familiares.

Pese a que prefiere no mencionarlo directamente, la intérprete de Acróstico confesó que ha pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza y la decepción luego de separarse de Piqué. Además, recalcó que está reconstruyendo de a pocos su vida.

Shakira habló de los duros momentos que vivió - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Shakira se refirió de cómo se enteró de la "traición " de Piqué - Foto: Europa Press

“Valoro el tiempo libre, cada minuto que puedo estar con mis hijos. Escucharlos, observarlos, abrazarlos y besarlos. Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida. Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida. Me inyectan una fuerza cada díaindescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías”, agregó Shakira.

La mayor motivación de Shakira son sus hijos - Foto: Tomada del instagram de Shakira

Luego, sentenció: “Ahora mismo eso es un desafío. Mi tiempo libre, que es poco, lo he tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres y mi nueva vida fuera de España. Intento trabajar y hacer algo divertido cuando los niños están con el papá. El resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, trabajando en ofrecerles una estructura que les de estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido.

La cantante colombiana manifestó finalmente que ahora entiende lo que es ser una mujer valiente y destacó la resiliencia que ha tenido para afrontar todo lo que ha vivido estos últimos meses.

Shakira dice que de a pocos a reconstruido su vida - Foto: Getty Images

Cabe recordar que Las Mamarazzis, programa conducido por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, señalaron hace unos días que Shakira no era feliz en España. Incluso, calificaron de “infierno” la vida que llevaba en Barcelona.

“Lo que nos queda claro es que Shakira se aburría como una ostra aquí en Barcelona. Su vida debía ser un infierno y lo único que la retenía era el amor por su pareja. Es cierto que iba a ver baloncesto y practicaba surf, pero lo que hemos visto en Miami es que se está dedicando a ella”, expresó Fa.

Laura Fa se fue de frente contra Piqué - Foto: YouTube: El Periódico

La periodista indicó que la vida Shakira en Barcelona era un "infierno" - Foto: Euroleague Basketball via Getty

Adicionalmente, enfatizó: “Ahora entiendo la necesidad de irse para allá, porque acá en Barcelona estaba prácticamente sola y atrapada. Al final, tú la estás pasando mal y qué mejor que irte con tu gente”.