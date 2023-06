“No quiero competir con la juventud”: Alina Lozano se fue de frente contra las críticas

La afamada actriz de la televisión colombiana Alina Lozano ha vuelto a sonar por estos días, dado que sostiene una relación sentimental con un joven con quien tiene una diferencia de edad de 30 años.

Su relación se hizo viral, en parte, porque además que salieron en medios, Jim Velásquez es un creador de contenido, y eso permitió que su relación ganara reconocimiento.

La actriz se dejó ver luego de sus cirugías - Foto: Facebook Alina Lozano

Ello, sumado a que el joven le propuso matrimonio en pleno programa en vivo, pues mientras los entrevistaban en Bravíssimo de CityTv, el Jim aprovechó la pantalla, literalmente, para proponerle a la actriz que fuera su esposa.

Jim, entre otras cosas, ha confesado que cuando era un niño veía cómo Alina interpretaba a Doña Nidia Pachecho en la producción de Caracol TV, Pedro el Escamoso y ahí supo que era el amor de su vida.

Hay que decir que el joven le prometió a la artista que le regalaría las cirugías estéticas que quisiera antes de la boda y, aunque al principio muchos pensaron que se trataba de una broma, Alina efectivamente pasó por el quirófano.

Por lo anterior, le anticipó el regalo de bodas a la reconocida actriz colombiana y le obsequió unos retoques estéticos en una famosa clínica de Bucaramanga.

Alina Lozano fue duramente criticada por videos de Instagram. - Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

“Le tenía un regalo a Alina. Me contacté con un cirujano plástico y le di el regalo. Se va a hacer unos retoques. En una semana nos vamos porque va a ser fuera de la ciudad. El doctor se llama Felipe González”, indicó Jim en aquel momento.

Según contó Alina, se sometió a una limpieza facial profunda para el cuidado de la piel, eliminación de impurezas y aumento de hidratación, inicialmente. Además, detalló que pasó procedimientos no quirúrgicos como plasma rico en plaquetas, radiofrecuencia, rejuvenecimiento facial —que incluye bótox y ácido hialurónico—.

Alina Lozano y Jim Velásquez se van a casar A.P.I - Foto: Archivo personal

En su publicación, aseguró que su proceso de recuperación tras las cirugías va muy bien y rápidamente generó cientos de reacciones, pues sus seguidores aprovecharon la oportunidad para pedirle que se cuida; además, muchos aseguraron que luce hermosa y hasta la llenaron de bendiciones por lo que será su matrimonio.

Sumado a ello, la actriz, en medio de una transmisión en vivo que realizó en los últimos días, expresó que las cirugías y retoques no los hizo para competir con nadie, y tampoco por su prometido: “Yo no quiero competir con nadie, me llamo Alina Lozano. Yo me quiero ver con mi edad, no quiero competir con la juventud, no me interesa”.

“No me interesa ser una barbie, esto es ser algo para mí. A veces me da como rabia, si Jim quiere conseguirse a una mujer de su edad que lo haga, pero no me interesa dejar de ser de mi edad”, agregó de manera contundente la icónica actriz.

Jim Velásquez y Alina Lozano - Foto: Archivo personal

Además, la artista aprovechó para contestarles a aquellos que critican a quienes se hacen cirugías estéticas: “Es un tema de dejar a la mujer desde la carencia. Todos creen que por estar con un hombre joven él nos tiene que dar y no es así. Si estuviera con Jim o no, igual me hubiera hecho los cambios porque los hago por mí. Están mal. Las mujeres ya no lloramos, sino facturamos”.

Entre tanto, la actriz en días pasados manifestó: “Mujeres de mi edad o menores que yo me han escrito que se sienten motivadas a hacerse cosas y operarse por ese chico joven que tienen. Aquí estoy poniendo mi cara, aún inflamada, para decirles a título personal que nada de lo que hagan por otra persona funciona para controlar ese ser”.