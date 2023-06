Alina Lozano abrió su corazón y mostró cómo le quedó la cara tras cirugía estética

Alina Lozano y Jim Velásquez confirmaron hace unos días que se van a casar, luego de que el influenciador le pidiera matrimonio oficialmente a la protagonista de ‘Pedro, el escamoso’, en medio de una entrevista con ‘Bravíssimo’, matutino de Citytv.

Tras anunciar su compromiso, los artistas han contado algunos detalles de la boda y revelaron que la ceremonia se realizaría en Villa de Leyva, municipio ubicado en el departamento de Boyacá. Sin embargo, manifestaron que todavía no han definido la fecha.

Alina Lozano y Jim Velásquez recibieron una sorpresa en medio de un programa radial. - Foto: YouTube: Bésame

El joven, de igual manera, anunció hace unos días que le anticipó el regalo de bodas a la reconocida actriz colombiana y le obsequió unos retoques estéticos en una famosa clínica de Bucaramanga.

“Le tenía un regalo a Alina. Me contacté con un cirujano plástico y le di el regalo. Se va a hacer unos retoques. En una semana nos vamos porque va a ser fuera de la ciudad. El doctor se llama Felipe González”, indicó Jim en aquel momento.

Mediante las historias de Instagram, la artista reapareció esta semana y les mostró a todos sus seguidores cómo va su proceso de recuperación. Asimismo, aseguró que está muy contenta con el resultado.

Lozano también aprovechó el momento para compartir una sentida reflexión y explicó por qué toma la decisión de pasar por el quirófano, puntualizando que no le afectan los comentarios negativos que ha recibido en los últimos días.

Jim le regaló el procedimiento a Alina. - Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

La actriz se dejó ver luego de sus cirugías. - Foto: Facebook Alina Lozano

“Mujeres de mi edad me han escrito que se sienten motivadas a hacerse cosas por ese chico joven que tienen. Aquí estoy poniendo mi cara, aún inflamada, para decirles a título personal que nada de lo que hagan por otra persona funciona para controlar ese ser”, señaló inicialmente.

Luego, agregó: “Yo no lo hago por competir, ni quiero competir con las jóvenes o con las de mi propia edad. Todas esas cosas extremas que supuestamente me iba a hacer no eran reales, yo me hice lo que yo quería y lo que deseaba. Yo usé ese regalo de mi novio para mí”.

La reconocida actriz colombiana recalcó finalmente en las historias de Instagram que ella no se hizo nada que no sintiera que necesitaba y enfatizó en que lo más importante es sentirse feliz con uno mismo.

“El novio se puede ir y la relación se puede acabar. Yo acabada diciendo y ¿qué hago, qué me invento para parecerle bonita a este ser humano? Ya no, me encanta el egoísmo y pensar en mí. Cuando me he dejado botada me ha ido muy mal. Lo hice por mí y para mí. La batalla contra la vejez se pierde”, concluyó.

Alina Lozano compartió una sentida reflexión. - Foto: Instagram: @notifamosoos

Jim Velásquez y Alina Lozano se van a casar. - Foto: Archivo personal

Cabe mencionar que Alina Lozano afirmó hace poco que para ella inicialmente todo lo de la pedida de mano era una puesta en escena, debido a que pensaba que Jim les estaba jugando una broma.

La artista, recordada por su papel de doña Nidia en Pedro, el escamoso (Caracol Televisión), puntualizó que ella es una persona muy seria y que no quiere que Velásquez le salga con ninguna sorpresa.

Alina Lozano fue duramente criticada en Instagram. - Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

“Yo, a veces, les confieso que todos los días me levanto mirando a Jim y pienso que me va a decir que es una broma, y yo se lo dije, después del evento del anillo, donde esto llegue a ser una broma, ni en las curvas me vuelve a ver, ni como amigos quedamos”, sentenció.