Hijo de Alina Lozano se destapó y habló sobre su romance con Jim Velásquez: “Están locos”

Alina Lozano, recordada por su papel de Doña Nidia en Pedro, el escamoso (Caracol Televisión), ha sido tendencia en las diferentes redes sociales durante las últimas semanas debido a su relación sentimental con Jim Velásquez, que es 30 años menor que ella.

Pese a las críticas que ha recibido, la reconocida actriz confirmó que se va a casar con el joven influenciador, luego de que este le pidiera matrimonio oficialmente. Asimismo, reveló hace poco en una entrevista con Bésame que la ceremonia será en tres meses.

Alina Lozano y Jim Velásquez ya tienen varios meses juntos. Foto: Redes Sociales. - Foto: Foto: Redes Sociales

“Tenemos un compromiso de amor, pero yo le he preguntado por qué un hombre tan joven quiere casarse ya. Yo le he dicho: ‘¿por qué quieres casarte tan joven?’. No es usual que un hombre tan joven quiera tener un compromiso así”, precisó.

La artista, de igual manera, aprovechó el diálogo con esa emisora para puntualizar que la única opinión que le importa es la de su hijo, Samuel Lozano Brodón, quien tiene actualmente 15 años.

Adicionalmente, Lozano reveló que la relación con su primogénito es muy buena, pues es su gran amigo y confidente. Además, confesó qué piensa él sobre su romance con Jim.

Alina Lozano reveló que piensa su hijo sobre su romance con Jim. - Foto: Instagram @lozanoalina

Alina Lozano y Jim Velásquez recibieron una sorpresa en medio de un programa radial. - Foto: YouTube: Bésame

“Mi hijo es realmente la opinión que me importa, tiene 15 años, somos superamigos. Él me dice: ‘Ay, mamá, ustedes están locos’”, manifestó la reconocida actriz, la cual recalcó que Samuel nunca se ha opuesto a su amorío con el influencer.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Alina habla sobre este tema, ya que hace unos meses habló en otra entrevista sobre la relación que tienen Lozano Bordón y Velázquez, quien señaló que han tenido algunas conversaciones subidas de tono.

“Yo tengo un hijo de 15 años, mi hijo real tiene 15 años. Son superamigos, no ha habido problemas hasta el momento. Lo único que le disgusta es que le diga hijastro. Mi hijo es superrespetuoso con esos temas. Él [Jim] sí le pregunta a veces a mi hijo que, si me ha visto hablar con alguien, y si me puede mirar el teléfono [risas]”, puntualizó la artista en aquel momento.

Alina Lozano junto a su novio Jim Velásquez. - Foto: Instagram

La opinión del papá de Jim Velásquez

En el diálogo con Bésame, el creador de contenidos también reveló qué piensa su padre con respecto a la famosa actriz colombiana, enfatizando que nunca ha estado en contra de su relación sentimental.

Incluso, Velásquez destapó que su progenitor le puso una inesperada condición luego de que le contó que se iba a casar con Lozana, puesto que le pidió que fuera en la playa y que hicieran una gran fiesta.

El joven compartió una foto con sus padres - Foto: @jimvelasquezoficial

“Una vez le pedí matrimonio a Alina, yo fui a verme con mis papás, me fui una semana. Apenas me vi con ellos, me dijeron que estábamos locos, pero que querían ir a la playa y que hiciéramos una fiesta bien bacana”, explicó el artista.

A pesar de la solicitud del papá de Jim, los actores indicaron en el espacio radial que la ceremonia se llevará a cabo inicialmente en Villa de Leyva, municipio ubicado en el departamento de Boyacá. Sin embargo, manifestaron que todavía no han definido la fecha.