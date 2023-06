Daniela Ospina derrite las redes sociales con foto en la que deja ver sus cinco meses de embarazo

Daniela Ospina es una de las personalidades más reconocidas en Colombia. Es hermana de David Ospina, arquero de la Selección Colombia y del Al-Nassr de la liga de Arabia Saudita, donde comparte equipo con la figura del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo.

Desde hace varios años, Daniela se desempaña como modelo y empresaria. En la actualidad, vive con gran satisfacción su segundo embarazo. Ospina espera un hijo, al cual, junto con su pareja, el actor venezolano Gabriel Coronel, le llamarán Lorenzo. Cabe mencionar que Daniela tuvo una hija, Salomé, con el futbolista colombiano James Rodríguez. Ambos estuvieron casados 6 años y medio.

Durante este nuevo proceso que vive la modelo y empresaria nacional, ella ha compartido a través de sus diferentes redes sociales lo que ha sido llevar a Lorenzo en su vientre. Las publicaciones que ha realizado Daniela Ospina han estado asociadas, entre otras cosas, a los antojos y síntomas que ha tenido.

Daniela Ospina. - Foto: Instagram: @daniela_ospina5

Precisamente, en las últimas horas, Daniela Ospina compartió una foto en su red social de Instagram en la que deja ver cómo va su embarazo de aproximadamente 5 meses. En la misma, la empresaria deja ver el tamaño de su vientre y manifiesta la maravilla de estar embarazada.

“¡Es maravilloso ver cómo creces dentro de mí! Te amo y te anhelo”, expresó Daniela Ospina en la instantánea. De inmediato, la publicación empezó a ser reaccionada y comentada por los seguidores de la actual pareja de Gabriel Coronel.

Daniela Ospina y la foto de su embarazo. - Foto: Instagram @Daniela_Ospina5

“Lorenzo, hermoso, salió con toda”; “Como diría Guille, el hermanito de Mafalda: “¿Tigüeña?”; ´”Divina Dani!!! Esa barriguita está preciosa. Bendiciones”; “Hermosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió Daniela Ospina después de publicar la foto.

El mensaje de Daniela Ospina a las mujeres

Hace algunos días, Daniela Ospina compartió un mensaje que estuvo relacionado con las críticas que recibe por diferentes motivos. “Hace días vengo viendo en mis redes sociales una cantidad de comentarios negativos entre mujeres, primero hacia mí y luego entre varias mujeres que se sienten identificadas o me ayudan a defenderme, y agradezco a cada una de ustedes que salgan de su corazón solo palabras lindas y maravillosas”, afirmó la modelo y empresaria.

“Mujeres, no estamos en una competencia, estas redes no son para una guerra, no son para causar dolor, al contrario, es de una mujer que intenta dar lo mejor de sí a diario, que comparte con amor parte de sus historias de vida, que valora cada mensaje de ustedes, cada acompañamiento, pero sobre todo que promueve el amor, mujeres llenas de valores y virtuosas”, agregó en su cuenta oficial de Instagram.

“Quiero que sigamos apoyándonos entre mujeres, amándonos y sobre todo ¡respetándonos para ser respetadas! Mujeres, las admiro desde lo profundo de mi corazón, somos valientes y maravillosas, sigamos juntas construyendo amor en cada una de nosotras y tendiéndonos la mano cada que alguna lo necesite”, sentenció la hermana de David Ospina.

La deportista ya muestra su hermosa barriguita de embarazo. Foto: Instagram @daniela_ospina5. - Foto: Foto: Instagram @daniela_ospina5.

Después de lo dicho por Daniela, algunas personas comentaron su punto de vista en la publicación de la empresaria. “Palabras sabias y llenas de amor”; “Se tenía que decir y se dijo”; “Hermosa”; “Mi reina. Años comentarios malos hacia ti, ni les contestes”; “Lo malo de todo es cuando envidiamos y anhelamos vivir la vida de otras y no la propia. Hay que valorarnos y apreciar lo que tenemos y más bien luchar por ser mejores personas”; “¡Las que hacen comentarios negativos hacen más quedándose calladas! Para que no queden en evidencia que tan resentidas y envidiosas son”, fueron algunas de las respuestas.