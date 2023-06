Lady Gaga se confiesa en Instagram y revela por qué ha estado tan ausente de las redes

Lady Gaga es una de las artistas más integrales que tiene Hollywood actualmente, pues atrás quedó su faceta única de diva pop, histriónica y exuberante, pues ahora es una actriz respetada que incluso ha sido nominada al premio Óscar, una cantante con un registro único que ha cautivado al mismo Tony Bennett y una bailarina con una corporalidad que incluso usa con sus personajes más dramáticos y oscuros.

Todo este talento hacen de ella una de las artistas prodigio más relevantes hoy, poniéndola en muchos proyectos importantes a la vez y haciendo que su conexión con sus “Little Monsters” cada vez sea más reducida, como se ha visto en sus redes sociales, donde cada vez publica menos fotos de su cotidianidad o de los avances musicales que millones de jóvenes en el mundo están esperando.

La ausencia de Gaga en las plataformas digitales ya era demasiado evidente y al parecer los comentarios negativos al respecto le llegaron a su mensaje directo, pues ella ha decidido retomar su perfil de Instagram y publicar una imagen muy emotiva y a la vez cuestionable para confesar su situación actual, desvelar sus sentimientos y demostrar todo lo que trae para los próximos meses, tanto en actuación como en música.

Lady Gaga. - Foto: getty images

“Quería compartir un momento más personal con ustedes hoy, sé que no he estado haciendo mucho de eso últimamente y algunos de ustedes realmente anhelan que comparta más de mi proceso artístico. He estado experimentando mi creatividad desde el verano pasado de una manera realmente especial y privada: escribí y produje música para un proyecto especial, me preparé durante meses para desarrollar mi personaje para Joker, filmé Joker durante muchos meses (un tiempo muy introspectivo), he estado dirigiendo mi nueva empresa Haus Labs, haciendo trabajo filantrópico y, además, he estado trabajando en la edición de la película The Chromatica Ball”, reseñó la cantante.

Gaga siempre se ha caracterizado por ser una de las artistas más trabajadoras de la industria y eso incluso le ha costado tiempo con sus fans, pues el hacer residencias en Las Vegas e irse a grabar a Italia por meses no le permite hacer los shows exóticos con los que enamoró a millones finalizando la primera década de los años 2000.

Tras ese encuentro, Lady Gaga recibió una ola de críticas de algunos fans (imagen de referencia). - Foto: Reuters / Eduardo Muñoz

“Puedo decir por primera vez en muchos años que mi amor por hacer arte, música, moda y apoyar a la comunidad nunca ha sido más satisfactorio. Puede que no comparta tanto de mí en línea como en el pasado, pero espero que sepan que este tiempo para mí ha sido extremadamente sanador y reconfortante para mi corazón, mente, cuerpo y creatividad: crear dentro de mí y tener una vida personal que es solo para mí”, añadió la cantante, quien es una activista ferviente del cuidado de la salud mental.

La cantante aprovechó esta publicación para disculparse con sus fans por su ausencia y reiterarles el cariño que les tiene, que se ha demostrado en diversas acciones que ha hecho en su trayectoria musical, como impulsar la carrera musical de algunos e incluso exaltar la diversidad de otros que ahora son figuras públicas de la comunidad LGBTIQ+.

Lady Gaga en los Óscar 2023. REUTERS/Carlos Barria - Foto: REUTERS

“Estoy segura de que puede sentirse diferente porque no siempre he sido tan privada (apuesto a que eso hará que algunos de ustedes se rían), pero AMO a mis fans, mis pequeños monstruos, y eso nunca cambiará. Ni siquiera puedo comenzar a describir cuánto me inspira nuestra comunidad global todos los días... Aquí hay una foto de mi trabajo en la edición de la película The Chromatica Ball (es un fotograma de la película detrás de mí). No puedo ESPERAR a que la experimenten. Gracias por estar dispuesto a crecer conmigo para que pueda cambiar y transformarme con la comunidad que tanto amo. 🖤”, terminó la cantante.