“Entré con maquillaje a la sala de parto, parí y me llevé a mi niño”: Shakira reveló duros detalles de su maternidad

Shakira es una de las cantantes colombianas más reconocidas a nivel internacional y la prensa le ha seguido los pasos como nunca este último año, luego de que se confirmara su separación del exjugador de fútbol profesional Gerard Piqué.

Luego, la opinión pública ha tratado de seguir todo lo que tiene relación con su separación y su vida personal.

La cantante ha tenido que vivir estos últimos meses situaciones bastante agobiantes; primero su separación, luego las infidelidades de su expareja, la custodia de sus dos hijos, la mudanza y ahora un tema legal que, de no solucionarse por la mejor vía, podría costarle a la barranquillera más de ocho años de cárcel y casi 24 millones de euros por seis presuntos delitos contra la Agencia Tributaria.

La barranquillera siempre ha manifestado su inocencia; en medio de su lucha por demostrarla, compareció ante una jueza, el pasado 15 de junio, y tuvo la oportunidad de hablar durante 80 horas continuas.

Allí, la intérprete de Acróstico sacó a relucir varias incidencias de su vida cuando era pareja de Piqué. Cabe mencionar que El País de España tuvo acceso a sus declaraciones.

La cantante manifestó en su defensa que, debido a su carrera, ha vivido más en un avión que un piloto.

Hacienda considera que, desde 2011, la ciudad donde más tenía estabilidad era en Barcelona, razón por la que la Fiscalía manifestó que la cantante debía pagar impuestos como sus otros ciudadanos.

Shakira es investigada por Hacienda, en España. - Foto: Getty Images

En medio de su relato, la cantante manifestó que nunca imaginó llegar a formar una familia con el exdefensa del Barcelona FC, no solo por su edad sino porque tenían vidas muy diferentes: ella vivía de un lado para el otro y él, por su carrera futbolística, debía cumplir un horario.

“Porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien y espero que esto no se filtre a la prensa”, aseguró.

Pese a lo turbulenta que pudo ser la relación al inicio, la pareja, que comenzó a salir en el año 2011, tomó la decisión de convertirse en padres. El primogénito de la pareja nació en el año 2013 y aquí Shakira también aprovechó para mencionar que, incluso teniendo a primer hijo recién nacido, continuó su carrera y manifestó cómo era seguir activa en su profesión cumpliendo a la vez con su rol como madre.

“Durante el embarazo, y es difícil de entender, trabajaba 14 horas al día. Recuerdo estar en el escenario con mi panzota, haciendo esos movimientos típicos que hago yo… Supongo que me veía ridícula”, ríe.

“Programé la cesárea porque tenía un contrato con The Voice. Entré con maquillaje a la sala de parto. Parí y me llevé a mi niño recién nacido. Lo llevaba conmigo a cuestas a todos lados, como esas mamás indígenas que llevan a sus niños a cuestas. Le amamantaba en el set del programa cada tres horas”, añadió.

Shakira comenzó una nueva vida con sus hijos Sasha y Milan en Miami desde comienzos de abril de este año. Piqué tiene derecho a compartir con los pequeños en vacaciones. - Foto: getty images

En medio de su relato, la artista barranquillera se refirió a cómo es ser madre y superestrella a la vez: “Mi hijo fue un descubrimiento maravilloso de la vida, pero mi trabajo seguía siendo mi prioridad”.

Shakira también aprovechó para manifestar que deseó que su hijo naciera en Estados Unidos; sin embargo, se negó por petición de Piqué, quien anhelaba que su pequeño tuviese su misma nacionalidad.

Para él esto era un motivo de discusión. Para cuando Milan iba a nacer, Piqué estaba en plena temporada del Barça y no iban a darle permiso. “Para él, estar en el parto era muy importante”, aclaró.

Sobre Piqué, la cantante aseguró: “Tuvo que adaptarse a la vorágine” que era entonces la vida de la cantante y ver menos de lo que le gustaría a su hijo. “Nunca me exigió nada, él me conoció como una artista global”, explicó.