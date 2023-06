Destapan explosiva confesión de Shakira ante la justicia española sobre su “turbulenta” relación con Piqué

- Foto: Euroleague Basketball via Getty

- Foto: Euroleague Basketball via Getty

Los últimos meses para Shakira han sido bastante desafiantes a nivel personal, debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud de sus padres, William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll, y sobrellevar, al mismo tiempo, su separación con Gerard Piqué.

Adicionalmente, la cantante colombiana afronta en la actualidad un proceso judicial en España, luego de que fue acusada de fraude fiscal sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con un total de 12.371.197 euros. La artista se enfrenta a una posible pena de 8 años.

Revelan la declaración de Shakira ante juzgado español - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Este viernes, de igual manera, el diario El País, uno de los más importantes de la nación ibérica, publicó la declaración que entregó la barranquillera ante la jueza del caso, donde reveló algunos detalles íntimos de su relación con Piqué y de cómo era verdaderamente su vida en la capital catalana.

De acuerdo con el testimonio de Shakira, el romance con el exfutbolista del Barcelona inicialmente no pintaba para algo tan serio. Incluso, señaló en el juzgado que su amorío fue un poco “incipiente” durante los primeros años.

“En 2011, cuando empecé a salir con él, casi no nos veíamos. [Él] tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy. Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a salir adelante o que íbamos a formar una familia”, indicó inicialmente.

Shakira habló de su relación con Piqué - Foto: AFP / Bryan R. Smith

La artista confesó que no se entendían con el exfutbolista. - Foto: Foto: Instagram @3gerardpique y @shakira montaje SEMANA.

Luego, añadió: “Era una relación muy incipiente y había mucha inseguridad por ambas partes. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, así fue”.

La intérprete de Acróstico aprovechó ese espació para puntualizar que su relación con Gerard también era bastante caótica, puesto que las carreras profesionales de los dos no se compaginaban mucho.

“Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan [montaña rusa del parque de atracciones Port Aventura, en Tarragona], porque nuestras vidas profesionales no compaginaban. Era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien. Espero que esto no se filtre a la prensa”, sentenció.

Pese a que no se entendían, la artista barranquillera aseguró en el juzgado que lograron consolidar una familia por varios años. Finalmente, señaló que nunca fueron una pareja convencional.

“Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan [una montaña rusa del parque de atracciones Port Aventura, en Tarragona], porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos" [2/8] https://t.co/GS4gfZSToB pic.twitter.com/1aqFoF0r1M — EL PAÍS (@el_pais) June 16, 2023

Piqué era bastante celoso con Shakira. - Foto: NMás/RAC1

Cabe recordar que Las Mamarazzis, programa conducido por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, señalaron hace unos días que Shakira no era feliz en España. Incluso, calificaron de “infierno” la vida que llevaba en Barcelona.

“Lo que nos queda claro es que Shakira se aburría como una ostra aquí en Barcelona. Su vida debía ser un infierno y lo único que la retenía era el amor por su pareja. Es cierto que iba a ver baloncesto y practicaba surf, pero lo que hemos visto en Miami es que se está dedicando a ella”, precisó Fa.

La cantante colombiana no la pasaba del todo bien en Barcelona. - Foto: REUTERS

Posteriormente, Vázquez enfatizó: “Ahora entiendo la necesidad de irse para allá, porque acá en Barcelona estaba prácticamente sola y atrapada. Al final, tú la estás pasando mal y qué mejor que irte con tu gente”.