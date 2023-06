La novia de Yeferson Cossio era seguidora de su ex, Jenn Muriel; así lo confirma el influenciador

Yeferson Cossio es una de las figuras colombianas en las redes sociales más relevantes y acaudaladas de los últimos tiempos, siendo uno de los que más factura con sus videos y puede decirse que entra en el top de los que más polémica genera con sus clips, en los que las bromas pesadas, el derroche de lujo y una vida de alto nivel son las protagonistas.

Sin embargo, uno de los temas que más da de qué hablar alrededor del modelo paisa son sus relaciones amorosas, que han ido fluctuando de una forma inesperada desde que terminó su relación de más de 10 años con la también creadora de contenido Jenn Muriel, a la que Cossio le habría sido infiel, pero jamás se ha confirmado dicha versión, la que más navegó por todas plataformas digitales.

Yeferson Cossio es de los más famosos en redes sociales en Colombia. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

Luego de Jenn hubo algunos rumores de aventuras y amoríos, sin embargo, ahora la novia oficial de Yeferson es la modelo y tiktoker paisa Carolina Gómez, a quien miles de cibernautas empezaron a ver regularmente en las redes sociales de la familia Cossio con mucha regularidad, dejando claro que es bien recibida en su núcleo privado y de allí es difícil que salga.

Esta nueva relación le ha dado una nueva imagen a Cossio, quien siempre ha sido muy reacio a dar entrevistas y figurar en los medios de comunicación, pero ahora ha estado visitando diferentes portales y canales digitales contando su recién historia de amor con Gómez, revelando detalles inéditos y escandalosos, como que Carolina era un fan más de Muriel.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez en París. - Foto: Instagram: @carolinagomezec

“Caro era re seguidora de Jenn, éramos grabando el ‘Método Cossio’ (…) Me decía ‘ay vuelvan, ustedes hacen linda pareja’ y yo… Imagínense cómo se dieron las cosas, eso nunca lo hemos dicho. Entonces, pues, se puede ver cómo iniciaron las cosas, Caro era de bombera que volviera con ella y yo como, ah y que la quería conocer”, declaró el influenciador en su entrevista con el youtuber Danibet.

Pero ahí no paró Cossio. El modelo paisa continuó aseverando la admiración de Carolina hacia Jenn, quien actualmente sigue publicando contenido muy sugerente en sus redes sociales y ahora está envuelta en rumores sobre una posible relación con el cantante colombiano Manuel Turizo.

Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

“Todo el principio, más o menos los primeros dos meses que conocí a Caro, era diciéndome ‘quiero conocer a Jenn’ ‘soy fan de ella’, ahí nunca hubo intenciones de nada… Es muy bonita y uno siente, y me disculpan, pero desde mi punto de vista es así, que las mujeres lindas y paisas son huecas, y luego yo le empiezo a hablar a esta niña de matemáticas y me responde, de filosofía, de la Divina Comedia… Entonces súper inteligente”, agregó Cossio alabando el intelecto de su novia.

Otro de los aspectos que enamoraron a Cossio de Carolina fue ver cómo a pesar de estar rodeada de personalidades con dinero y muchos seguidores de Instagram, ella siempre está deslumbrada por los detalles pequeños y simples de la vida, sin dejarse cegar por los lujos que tiene a su alrededor.

“Y la humildad de esa niña me pareció… como trata a la gente, por ejemplo, a todos los trabajadores míos, conocidos, los trató muy bien, pero yo no me como esa. Porque yo estoy en un punto donde no sé si sí lo quieren a uno, o si es lambonear… Bueno me empecé a enhuevonear y yo juraba que nunca iba a tener novia, y ella me decía la pregunta ‘¿Qué somos?’”, agregó Yeferson en su entrevista, donde también habló de su labor filantrópica ayudando a animales abandonados y maltratados, pues su amor por los perros y los gatos va más allá de su fama y su fortuna.