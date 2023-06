Ejecutivo de Spotify acusa de “estafadores” a Harry y Meghan tras la ruptura de su contrato con la empresa

A estas horas, millones de personas acarician un extraño deseo: que Bill Simmonds, un ejecutivo de Spotify, se emborrache. Como lo dijo la columnista de The Guardian Arwa Maddawi, hay que beber licor con moderación, pero, ahora bien, vale la pena que él se tome unos tragos de más a ver si cumple la promesa que hizo en su reciente pódcast y que tiene que ver con Harry y Meghan, duques de Sussex.

“Tengo que emborracharme una noche y contar la historia del Zoom que tuve con Harry para intentar ayudarle con una idea de pódcast. Es una de mis mejores historias”, dijo en un reciente pódcast Simmonds, quien es considerado un genio de este género, tanto que Spotify no solo le compró su cadena The Ringer, sino que además le dio un puesto de importante directivo en la empresa.

Se dice que Meghan está en conversaciones con Dior para reinventarse en la moda francesa. - Foto: AP

De todos modos, en esa misma emisión Simmonds dejó claro que no necesita un whisky de más para soltar la lengua, ya que sus altisonantes expresiones sobre el hijo del rey Carlos III y su esposa dieron una buena pista sobre las condiciones en que se dio la reciente ruptura de la pareja con el conocido servicio de audio por streaming.

“Me hubiera gustado estar en la negociación de ‘Meghan y Harry dejan Spotify’. ‘The F**king Grifters’ (Los j*****s estafadores). Ese es el pódcast que deberíamos haber lanzado con ellos”, afirmó el ejecutivo, quien más adelante volvió a emprenderla contra ellos: “Que se j***n. Los estafadores”.

En enero de 2022, recordó The Guardian, Simmonds también había expresado que no le gustaba compartir espacio con el hijo de Lady Di.

En la producción del podcast, los productores de Meghan hacían las entrevistas de algunos invitados y, en la edición, la voz de ellos era reemplazada por la de ella. - Foto: Getty Images Ms. Foundation for

“Vives en el p*** Montecito (el exclusivo lugar en California donde residen los duques) y solo vendes documentales y pódcasts y a nadie le importa lo que tengas que decir sobre nada, a menos que hables de la familia real y te quejes de ellos”, aseguró el ejecutivo, dando a entender que no le encontraba mucho sentido a la contratación si ellos no iban a hacer en Spotify lo mismo que hicieron en Netflix con su explosivo documental Harry y Meghan.

La reacción de una persona con suficiente conocimiento de la empresa parece darles la razón a las pistas que la prensa a ambos lados del Atlántico ha dado sobre la causa de la cancelación del contrato por 20 millones de dólares.

Ya en 2021 una fuente con información privilegiada le dijo al New York Post que ellos no producían lo suficiente para justificar un pago tan alto y ahora publicaciones como Variety han informado que por eso no les renovaron el contrato.

En dos años y medio, los duques solo produjeron una serie de pódcast, Archetypes, de doce episodios emitidos hasta noviembre del año pasado, además de un especial unitario.

De otra parte, fuentes le dijeron a Variety que las acusaciones acerca de que ellos son flojos exageran. Lo que pasó fue que ellos querían alejarse de la distribución exclusiva de Spotify y pasar a cosas más lucrativas, señaló el informante.

Fuentes cercanas a Harry y Meghan desmienten que ellos fueran flojos. Solo querían desprenderse de la exclusividad de Spotify y buscar opciones más rentables. - Foto: AP

El nombre de la pareja también se ha visto afectado con acusaciones de que no fueron del todo correctos en su manera de hacer el pódcast, en concreto Meghan.

El New York Post, con información del sitio Podnews, afirma que algunas de las entrevistas que se escucharon en el pódcast Archetypes en realidad no fueron hechas por ella.

La versión sugiere que miembros del equipo de la duquesa se encargaban de hablar con los invitados y que luego, en la edición del programa, sus voces eran reemplazadas por la de ella como si hablara con los personajes.

Señalamientos de ese tipo ya se habían hecho por invitados al programa de la nuera del rey de Inglaterra.

Tal fue el caso de Alison Yarrow, una escritora que participó en la serie, dedicada a explorar los estereotipos que les impiden crecer a las mujeres.

Tras la grabación, Yarrow hizo una publicación en Instagram, en la cual felicitaba a uno de los productores de Archetypes por ser un “excelente entrevistador”.