Julieth Lozano, soprano colombiana elegida como mejor cantante del mundo, habló en SEMANA: “Del arte sí se vive y se vive feliz”

La artista le confesó a este medio los secretos de su vida tras haber ganado el BBC Cardiff Singer of the World 2023.

Estar en el sur de Bogotá un día cualquiera, comprando frutas para el desayuno en la tienda de la esquina y tomando un transmilenio para ir a la universidad no parecería el camino que condujera al Palacio de Buckingham a cantar en un especial o mucho menos a ganar el premio BBC Cardiff Singer of the World.

Sin embargo, así fue para Julieth Lozano, quien hoy es considerada la mejor cantante del mundo.

La colombiana de 31 años valora, mirando con sorpresa su presente, el pasado que vivió como estudiante de la Universidad Central. “¿Esa cuál es?”, le preguntaron sobre su alma mater, en más de una ocasión, al llegar a Londres para estudiar su maestría.

Pero es que, así como su actualidad es prueba reina de realismo mágico, ya que es una latina hecha a pulso que se destaca en los espacios más excelsos de la ópera europea, también ha sido bastante inusual el resto de su trayectoria.

“Del arte sí se vive”

Desde su arribo al Reino Unido, se ha encargado poco a poco de romper paradigmas. Uno de esos, quizá el que más escuchó, como muchos colegas suyos, fue aquel que dice que “de la música no se vive”.

Contrario a la creencia popular, la artista le dijo a SEMANA en exclusiva que “del arte sí se vive y no solo eso, se vive feliz y se vive bien”.

No en tanto, reconoció que tal afirmación llegó hasta después de haber completado estudios avanzados, pues: “Antes, jamás me hubiera imaginado que esta iba a ser mi forma de ganarme la vida. Yo también tenía ese concepto en la cabeza de que del arte no se vive, así que pues no, no me lo podía imaginar”.

Asimismo, admitió que vivió toda una metamorfosis en cuanto a sus ideas al darse cuenta de que su pasión por lo musical sobrepasaría su capacidad como alumna de la escuela de ingeniería. Con todo, fueron las enseñanzas de sus padres sobre amar el estudio lo que la hicieron colocar los pies en la tierra y tener metas claras sobre su carrera.

“Cuando yo estaba en Colombia, lo único que sabía y que mis papás me enseñaron era que había que trabajar duro y que había que estudiar mucho. Entonces, yo solo sabía que una de las cosas más importantes era estudiar para poder tener un chance en la vida. Yo no sé si esa es necesariamente la única forma, pero eso fue lo que mis papás me enseñaron, entonces yo creía que eso era lo más importante”, confesó.

A su vez, comenzó —siguiendo ese pensamiento tradicional— sus ideales con un rumbo más claro: “Mis planes eran tener un diploma de músico y después el de una maestría y en ese entonces no había maestrías en Colombia, es la única razón por la que yo me fui el país. Yo amo mi país, pero en ese momento, cuando yo estaba estudiando, no había el espacio para ello. Como estudiar, tal como mi mamá siempre dice, es tu herencia, yo necesitaba como fuera hacer una maestría, así que fue por eso que decidí salir”.

La necesidad de seguir progresando en sus conocimientos la llevó a la capital inglesa, donde se destacó, hizo parte del documental especial BBC Queen Victoria: My Musical Britain, que fue grabado en 2019 en los palacios de Buckingham y Kensington.

Siguió siendo una aprendiz prodigio y la suma de sus experiencias la llevó al summum bonum de su trasegar.

“Todavía estoy superemocionada por el premio”

El 18 de junio de 2023, Julieth Lozano fue reconocida por la audiencia como la mejor soprano del BBC Cardiff Singer of the World. Compitió contra un selecto grupo de intérpretes, escogidos por uno de los jurados más rigorosos del planeta, debido a que supone uno de los concursos más selectos de todos en ese ámbito.

En un espacio sacado de los sueños más profundos de Julieth, escuchó al presentador de la cadena televisiva británica mencionar su nombre. Creerlo no fue fácil, aunque era real.

“Cuando el señor de la BBC dijo mi nombre, yo casi lloro. Fue como si me hubiera metido en una burbuja de agradecimiento, porque yo sé que este premio fue voto por voto de Colombia, de mi familia, de mis amigos y de personas que yo sé que de pronto no me conocen, pero que vieron la noticia aquí o allá y pues creyeron en un colombiano más”, aseveró.

Fue la única latina en competencia y “esta es la primera vez que un colombiano se lleva un premio. Eso es algo que yo no lo puedo creer. Estaba superemocionada y creo que todavía, pues han pasado solo dos días, pero todavía como que no me lo puedo creer, ¿eh? Mi celular se va a explotar de tantos mensajes”, agregó.

El reconocimiento que recibió es el Dame Kiri Te Kanawa, del premio de la audiencia.

“En Colombia hay espacios para la creación artística, no para ser empleado de la música”

Hoy, al pasar magnas vivencias que en su ayer no habrían sido siquiera válidas de contemplar, Lozano compara una vez más Colombia con el Reino Unido, el país que la vio nacer con el que la ha visto brillar.

“En el país, mi opinión es que no hay suficientes espacios para ser empleados de la música. Aun así, a mi parecer, la oportunidad está en la creación y usar tu creatividad para crear arte, algo que en muchas otras partes (como en Europa, según comenta) no existe. Ahora, yo te puedo decir con total certeza que del arte sí se puede vivir, no significa que sea fácil, pero no es fácil en ninguna otra carrera”, sentenció.

Además, recordó los trancones de su ciudad natal, así como las empanadas o el caldo de costilla, cosas que tanto le gustan y que extraña a diario desde la fría Londres.