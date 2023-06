Increíble: inteligencia artificial crea un vallenato inédito con la voz de Silvestre Dangond

La inteligencia artificial ha dejado a todos asombrados con su capacidad para realizar diversas tareas, como escribir textos, crear retratos de personas, generar audios y mucho más.

Recientemente, un usuario compartió en su cuenta de Instagram una canción creada por IA que llamó la atención. Lo curioso es que la canción fue elaborada utilizando la voz del reconocido cantante vallenato Silvestre Dangond.

IA escribió una canción con la voz de Silvestre Dangond.

El tema en cuestión es un vallenato de despecho, cuya letra dice: “Haz lo que quieras, no hay duda de que mi corazón te ha olvidado. Lo que me llevé de ti es una gran decepción. No me supliques, por favor, no me pidas perdón. Aléjate, quiero que te vayas lejos, estoy cansado de tus mentiras y tus celos. Te repito una vez más que nunca volveré contigo”. Estas estrofas fueron reveladas por el usuario.

Es importante recordar, que en el año 2022, el director de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) solicitó a la inteligencia artificial que compusiera un vallenato con el objetivo de animar a los ciudadanos a cumplir con el pago de impuestos. El resultado también resultó sorprendente y cumplió con su propósito.

Le pedí a una inteligencia artificial que compusiera un vallenato sobre las obligaciones tributarias y salió esto. No será tecnología para ganarse un Grammy, pero tiene clara la importancia de la contribución. pic.twitter.com/tzDavpaNvf — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) December 2, 2022

La IA compone vallenato sobre obligaciones tributarias

Como se mencionó con anterioridad, en 2022, el director de Impuestos y Aduanas Nacionales de la República de Colombia, Luis Carlos Reyes, le había pedido a la Inteligencia Artificial (IA) componer un vallenato sobre obligaciones tributarias, el resultado fue el siguiente:

La IA escribió un vallenato.

La IA escribió un vallenato.

Algunos seguidores del director de la Dian en esa red social, se pronunciaron a respecto asegurando la creatividad de dicha herramienta, la cual ha sorprendido a miles de personas a nivel mundial y de la cual muchos aseguran “es un elemento clave en la transformación digital del momento”, contrario a lo que otras personas manifiestan, como el temor de que “esta pueda reemplazar al ser humano por completo”.

Un fenómeno global

Si hay algo en lo que los principales expertos en tecnología están de acuerdo, es en que nos enfrentamos a un fenómeno imparable que está cambiando la historia de la humanidad. La aplicación de la inteligencia artificial en la vida cotidiana ya es una realidad, no algo del futuro.

"No roben nuestras voces", la lucha de los artistas de la voz frente a la IA

La revolución que trae consigo el machine learning, una capacidad que la tecnología posee, promete facilitar las vidas en muchos aspectos, pero también plantea nuevos desafíos.

Una de las incógnitas que surge es si podremos controlar al 100 % esta tecnología a medida que avance. Hace algunos años, se encendieron las alarmas cuando Facebook tuvo que desconectar uno de sus sistemas de inteligencia artificial, ya que había desarrollado un lenguaje propio que sus creadores no entendían.

Abordar el desarrollo de la inteligencia artificial, analizar tanto sus ventajas como sus desventajas, es crucial para determinar el rumbo que debemos tomar en el desarrollo tecnológico.

Ventajas

Automatización de procesos

La inteligencia artificial posibilita que las tareas repetitivas y tediosas, que normalmente realizamos los seres humanos, sean ejecutadas de forma automática por las máquinas.

Reduce el error humano

Al disminuir la participación humana en ciertos procesos, la inteligencia artificial elimina la posibilidad de cometer errores. Un ejemplo de ello sería evitar errores como una errata al ingresar datos en la contabilidad de un negocio.

Cámaras de reconocimiento facial .

Agiliza la toma de decisiones

La inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar grandes cantidades de datos en cuestión de minutos, considerando incluso posibles actualizaciones de dichos datos. Esta información, presentada de manera concisa y actualizada, proporciona a los profesionales una base sólida para tomar decisiones estratégicas.

Desventajas

Dificultad de acceso a los datos

Para que una inteligencia artificial funcione correctamente, es fundamental que tenga acceso a datos actualizados y confiables. Sin embargo, esto no siempre es una realidad. Por lo tanto, uno de los desafíos clave consiste en asegurar que estos sistemas puedan acceder a los datos necesarios en todo momento.

Falta de profesionales cualificados

Uno de los inconvenientes de esta tecnología es que su desarrollo no está siendo tan rápido como debería porque faltan profesionales bien cualificados que puedan implementar los ajustes necesarios.

Con respecto a la inteligencia artificial, es necesario sopesar y evaluar tanto las ventajas como las desventajas. Teniendo en cuenta cómo puede mejorar la manera de trabajar en diversos sectores, actualmente es evidente que los beneficios superan en gran medida a las limitaciones.