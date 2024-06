“El presidente de Santa Fe se enojó porque celebré con Bucaramanga”, Fabián Sambueza tras ser campeón con Bucaramanga

“El presidente de Santa Fe se enojó porque o festejé con la gente de Bucaramanga, no tengo nada contra ellos. En Santa Fe intenté entregar lo mejor de mí, la gente no me quiere y no sé por qué, pero quiero pedirles disculpas a él, a la gente y nada agradecerle a toda la gente de Bucaramanga y que seamos felices”, declaró.