La última súplica que le hizo Omar Geles a su madre antes de morir y que ella, al borde del llanto, no pudo cumplirle

“Amor de mi vida entera, me dejaste sin ti. No tengo fuerza, amor, te las llevaste todas”, fue el mensaje de despedida que escribió su esposa, Maren García, a través de las historias de Instagram, donde subió una foto del cantante.

“Ustedes me van a perdonar porque Omar Geles no tiene muchos días que se murió. Él me dijo que no le guardara luto, pero yo sí se lo guardo, pero no puedo decir más nada. Qué Dios nos bendiga a todos los que estamos aquí, gracias por haber venido esta noche”, manifestó doña Hilda Suárez, visiblemente afectada.