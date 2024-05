La desgarradora imagen de Hilda Suárez, mamá de Omar Geles, en el entierro de su hijo

“Recuerdo cuando tenía 5 años y ya podía tocar el acordeón, pero no me sentía motivado para hacerlo. Sin embargo, un día mientras mi madre lavaba la ropa, me ofreció unos centavos para que tocara. Fue entonces cuando me enamoré aún más del acordeón al verla hacer sus pasteles. Canto con el alma esta canción, una de las muchas que ella inspiró. No hay nada más hermoso en el mundo que tener a una madre que se identifique conmigo. Gracias por todo, los leo”, expresó Geles en su publicación.