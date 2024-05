¿Cuánto cobraba Omar Geles por una canción? Sus tarifas desataron enfrentamientos con otros artistas vallenatos

“He grabado sus canciones y no me han pegado, Geles cobra de 60 a 70 millones de pesos, yo en el CD pasado tenía una canción ya con video y grabada y me dijo que eso valía, yo le dije que no iba a pagarle eso, yo pienso que dar ese dinero le mata a uno la bendición a la canción”, le dijo Zabaleta a Blog Vallenato, medio dedicado a divulgar todo lo relacionado con este género musical en el país.

“Eso lo comencé a hacer de un tiempo para acá; cobro 60 millones de pesos por una canción producida. Tengo como 500 canciones inéditas y hay algunas canciones que están hechas desde hace mucho tiempo y me toca meterme en el estudio a renovarlas. Yo soy una persona que escucha a la gente y conmigo no tienen que hacer nada, aquí llega la gente y los atiendo en mi casa”, fueron las palabras de Geles al periodista Víctor Sánchez.

“Omar Geles nunca ha negado que cobra 60 millones de pesos por una canción de su autoría. No veo el por qué se le cuestiona que él cobre esa cantidad, si para nadie es un secreto que las canciones de Geles casi siempre son éxitos indiscutibles. Poner precio a tu trabajo no es un delito. Cuando un artista pega una canción esos 60 millones se cuadruplican en regalías, en más conciertos, en más popularidad. Si no quieres pagar lo que cobra un compositor y productor como @omargeles no los pagues, estás en todo tu derecho, pero de ahí a ponerlo como un aprovechado es toda una ofensa para un grande de folclor. Sin ir más allá los compositores y productores de música vallenata son los que menos dineros reciben en comparación con otros géneros. Un productor o compositor de música urbana cotizado cobra más de 70.000 dólares por una canción, sin contar que también exige derechos en su autoría. Entonces cuál es el problema, pregunto yo. Si a ese artista que hoy critica a Geles le ofrecen una cantidad inferior a lo que él cobra por show, cómo se sentiría, me imagino que indignado. Así se debe sentir seguro el maestro Omar Geles cada vez que alguien quiere menoscabar su trabajo de muchos años en la industria de la música”, fueron las palabras de Sánchez controvertiendo las declaraciones del Mono Zabaleta.