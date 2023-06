Greeicy Rendón hizo confesión sobre complejo momento de su vida

Greeicy Rendón es una afamada cantante que se dio a conocer públicamente cuando participó en el —Factor X, programa que se emitió en el canal RCN y que en su momento ganó Camilo Echeverry.

Posteriormente, se hizo famosa mundialmente tras protagonizar Chica Vampiro, con una producción que le dio la vuelta al globo y le permitió conocer países de Europa, como Italia, Francia y muchos otros en medio de la gira.

De igual manera, en el camino la artista caleña se topó con el también cantante Mike Bahía y se enamoraron desde hace ya más de 10 años. Desde entonces han venido construyendo una carrera juntos como pareja y cada uno en sus respectivos proyectos, lanzando éxitos musicales de diversos géneros. Sumado a la sorpresiva llegada a sus vidas, de Kai, el bebé que nació como fruto de su amor.

Greeicy Rendón y Mike Bahía han estado de gira por varios países del continente gracias a Amantes Tour Kai. - Foto: Instagram: greeicy

Incluso, recientemente salió al público un proyecto que Greeicy se había soñado desde hace ya varios años y por el que venía trabajando. El mismo se realizó cuando Greeicy estaba todavía embarazada.

El proyecto lleva como nombre, Yeliana, y cuenta en imágenes la historia de una chica que se enamora de un hombre que la deja embarazada, pero se va cuando se entera de la noticia.

Greeicy Rendón presenta a Yeliana, su alter ego. - Foto: cortesía de JAQUE

Entre tanto, la caleña compartió un poco de cómo se estaba sintiendo con sus más de 22 millones de seguidores en Instagram, y confesó que no se estaba sintiendo tan emocionada como se supone que debería estarlo, pues se trataba de un proyecto que quería y con el que soñaba, pero quiso hacer una introspección y dejó un mensaje de gratitud a su público.

La artista se dejó ver desde su casa, como es habitual, y compartió su reflexión al hacer introspección: “No sé si es una condición de mi personalidad, no sé si con los años he perdido un poco mi nivel de asombro, como que hay cosas que podrían emocionarme y no sé por qué no lo tengo. Hoy sale el segundo capítulo de Yeliana, yo soy de las que se levanta, tiene lanzamiento y es como que el día fluye normal”.

Y prosiguió diciendo: “Ahorita estaba haciendo cosas de adulto… Y como que me sentí atareada, sentí como el estrés del caos de segundos en mi mente y mi cabeza, dije, ‘espérate y me empezó una cosa en el corazón y en el estómago… como rico y se me hizo un nudo”.

Yeliana, alter ego de Greeicy, en el video musical de Que me quiera. Lo grabó estando embarazada. - Foto: Agencia Jaque

“Estoy haciendo lo que toda mi vida soñé y me puse a pensar esto que estoy logrando lo soñé algún día. Entonces hoy que lo tengo, ¿por qué no lo estoy disfrutando?, y dije ‘gracias’, porque estoy haciendo algo que ha sido un reto emocional, como artista, como madre”, indicó la caleña.

“Hoy se lanza un proyecto que ha tenido tropiezos, los que ustedes se imaginan, muchas veces y que hoy está sucediendo y que me ha retado. Hoy, como dice por ahí Yeliana, esto no es pa’ demostrarle nada a nadie, esto es pa demostrármelo a mí”, continuó diciendo la intérprete de Más fuerte.

Finalmente, Greeicy concluyó su mensaje instando a sus seguidores a que algún deseo que haya en el corazón, lo hagan realidad por sí mismos, no por los demás: “Así como cada uno, cuando tenga una cosa en su corazón, hágalas para retarse usted, y bueno… Tuve un sentimiento muy profundo en este instante, literal”.

“Si en algún momento sienten que está sucediendo algo y que ustedes no lo están disfrutando de la manera correcta, piensen atrás, vayan atrás y digan, ‘esto en algún momento lo soñé y ¿no sabía si lo iba a tener o no lo tenía?’, y seguramente ahí se te va a despertar esa cosa de ‘mar**a estoy haciendo eso que siempre visualicé. Y nada, compañeros, aprendiendo de la vida”, puntualizó la artista.