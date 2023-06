Video: Greeicy revela cómo fue su peor beso en un set de grabación

Muchas infidencias han salido a la luz gracias a la participación de Greeicy Rendón y su esposo Mike Bahía en el show Pinky Promise, donde los dos cantantes revelaron secretos escondidos de su vida y hasta hablaron de las infidelidades que cada uno ha hecho antes de que se convirtieran en una de las parejas más queridas y seguidas en Colombia, cuyo amor ya dio como fruto a su primer hijo: Kai.

Aprovechando la gira por Latinoamérica que los caleños están realizando, se sentaron en el diván del show mexicano y una de las preguntas que salió en medio de un juego de verdad o shot de tequila fue cuál había sido el peor beso que había tenido que soportar Greeicy en su trabajo como actriz, pues cabe recordar que la caleña ha participado en varias producciones exitosas y es una de las intérpretes más versátiles de Colombia.

Greeicy Rendón y Mike Bahía han estado de gira por varios países del continente gracias a Amantes Tour x Kai - Foto: Instagram: greeicy

Greeicy se acordó perfectamente de quién fue su peor beso pero atinó a decir que no recordaba su nombre, sin embargo, sí tenía en su memoria la serie donde trabajaron y cuáles eran los detalles que convertían a ese beso en el peor de todos los tiempos para la cantante colombiana.

“No me acuerdo del nombre porque fue hace mucho tiempo… De hecho fue en el primer proyecto que me tocaba besarme con alguien, porque antes hacía proyectos de más niña. Dios mío, este hombre fumaba mucho cigarrillo y ustedes saben que el cigarrillo tiene naturalmente un olor específico y muy fuerte, tomaba mucho café y yo no sé si era un problema gástrico o era que no se cepillaba cuando se levantaba, pero imagínate la mezcolanza cuando se levantaba, el mal aliento de la mañana con café y cigarrillo”, declaró la cantante.

Foto: Instagram @greeicy. - Foto: Foto: Instagram @greeicy.

Así mismo, Greeicy atinó a decir que hacía todo lo posible para no abrir mucho su boca mientras se besaba con este actor, sin embargo, igual terminaba sintiendo tantas náuseas que la hacían querer vomitar, una situación que impresionó tanto a la presentadora del show, como a Mike Bahía, quien estaba a su lado escuchando todo.

Lo único que reveló la cantante es que tenía 18 años cuando trabajó en dicha producción, es decir, alrededor de los años 2010 y 2011, siendo La Pola y Primera dama las novelas y series donde hacía apariciones recurrentes en la pantalla chica colombiana.

¿Greeicy y Mike infieles?

Mediante otra ronda de preguntas, sale un papel en el que interroga ahora a la pareja acerca de que si alguna vez han sido infieles, en medio de risas la protagonista de ‘Chica vampiro’ dijo sin pena: “Sí, yo he puesto los cuernos. Sí claro. Sí”. Mientras que el cantante trato de evadir la pregunta, pero Greeicy lo atajó para que se sincerara al respecto. Al quedar comprometido, confesó que él también ha sido infiel, contando que se trata de una “experiencia de la vida”.

La presentadora del programa ahondó un poco más sobre las respuestas de la pareja, preguntándoles si han sido infieles entre ellos, a lo que ambos contestaron rápidamente de manera negativa, y manifestaron que había sido episodios con sus parejas anteriores, no entre ellos.

Debido a la respuesta de los dos, Greeicy no pudo evitar la risa y cantar el coro de la canción en la que colaboró con Mike Bahía, Mi pecadito, en la que precisamente la letra se trata de infidelidad. Aunque, no es el único tema en el que la pareja menciona la infidelidad, también lo habían cantado en ‘Amantes’.

La pareja conformada por los artistas caleños Greeicy Rendón y Mike Bahía es de las más queridas por los colombianos. - Foto: Instagram: greeicy

Cabe recordar que hace unos días la caleña no pudo contener las lágrimas en medio de una entrevista y muchos se preguntaron si estaba pasando por una situación complicada con Mike, pero dijo que todo era por una suma de emociones.

“Han sido unos días muy difíciles y justo hoy me levanté con 70.000 cosas que me tenían la garganta… y justo Mike dice pensando en hacer equipo, en lo que somos, lo fuertes que somos, donde siempre prima el amor y las ganas de hacer las cosas bien, en fin, la canción que nos dedicaríamos sería Att: Amor y empecé a cantar y lloré”, comentó.