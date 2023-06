Así se ve Greeicy en su versión Barbie

Greeicy Rendón es una de las cantantes más queridas de Colombia gracias al gran talento que tiene en la música, el baile y la actuación, pues ella es una artista integral y en todas estas artes ha demostrado ser una de las mejores, representando a mujeres muy diferentes en la pantalla chica, bailando diferentes tipos de danzas y explorando su rango de voz en géneros musicales muy diversos.

Sin embargo, nunca se le había visto a la caleña con un look muy al estilo Barbie, que hoy en día está en boca de todos debido a la película de Greta Gerwig que está a tan solo semanas de estrenarse y trae a la vida a la muñeca más famosa de toda la historia, con la ayuda de la actriz Margot Robbie, quien en el set está acompañada del nominado al Óscar Ryan Gosling, quien le dará vida al compañero fiel de Barbie, Ken.

Margot Robbie y Ryan Gosling en Barbie. (Photo by MEGA/GC Images) - Foto: GC Images

Esta estética rosada y de un mundo de fantasías que linda con la perfección se ha trasladado a diferentes escenarios y ahora le tocó el turno a la caleña de permearse un poco de esto, pues en su participación en el show Pinky Promise se convirtió en toda una muñeca asistiendo con un vestido rosado muy corto como el del ajuar de Barbie que combinó con unas botas blancas hasta la rodilla que le acentuaban sus hermosas piernas.

La oportunidad no se podía desaprovechar y la caleña posó como toda una muñeca Barbie dentro de una caja muy similar a la que se usa para vender este juguete, donde Greeicy hizo gala de todo su histrionismo y dejó a la posteridad algunas postales que ya le están dando la vuelta al mundo a través de Instagram.

Foto: Instagram @greeicy. - Foto: Foto: Instagram @greeicy.

“La barbie que me faltó en mi colección, la más linda y talentosa”, “Genial ❤️”, “Nunca le había visto esas 🍑🍑 a greicy.😮”, “Esta mujer tiene un pacto con la belleza 😍 que hermosura 😍”, “La cuerpa de GREEICY 😍”, “La real barbie latina! 😍”, “Se te cayó esto 👑💘”, “¡¡¡Wowwwwwwwww demasiadooooooo divinaaa!!!”, “Parece más a la barbie @greeicy que la barbie de la peli”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de la caleña.

Pero este look Barbie no fue lo único que la caleña reveló en su participación en el show. Greeicy y Mike Bahía, su esposo, confesaron que no todo es perfecto en sus vidas y admitieron que en efecto han sido infieles en el pasado, siendo este el tema que la caleña tuvo que tocar en el juego del segmento digital.

Mediante una ronda de preguntas, sale un papel en el que los interroga acerca de que si alguna vez han sido infieles, en medio de risas la protagonista de Chica vampiro dijo sin pena: “Sí, yo he puesto los cuernos. Sí claro. Sí”. Mientras que el cantante trato de evadir la pregunta, pero Greeicy lo atajó para que se a sincerara al respecto. Al quedar comprometido, confesó que él también ha sido infiel, contando que se trata de una “experiencia de la vida”.

Foto: Instagram @greeicy. - Foto: Foto: Instagram @greeicy.

La presentadora del programa ahondó un poco más sobre las respuestas de la pareja preguntándoles si han sido infieles entre ellos, a lo que ambos contestaron rápidamente de manera negativa, y manifestaron que había sido episodios con sus parejas anteriores, no entre ellos.

Debido a la respuesta de los dos, Greeicy no pudo evitar la risa y cantar el coro de la canción en la que colaboró con Mike Bahía, ‘Mi pecadito’, en la que precisamente la letra se trata de infidelidad. Aunque, no es el único tema en el que la pareja menciona la infidelidad, también lo habían cantado en ‘Amantes’.