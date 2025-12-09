Reapareció el padre de Greeicy tras escándalo por secuestro y tortura; fue captado en celebración

En el pasado mes de octubre, Luis Alberto Rendón, el padre de la famosa cantante Greeicy, se convirtió en tendencia en redes sociales, pues después de más de un año de haber sido víctimas de un robo en su finca familiar, fue capturado por la Policía Nacional en Cali, ya que estaba siendo buscado por los delitos de secuestro y tortura.

Luego de que se legalizara la captura, se presentaron las pruebas contra el padre de la artista, quien fue acusado de retener a dos de sus trabajadores tras ser considerados sospechosos por todo lo ocurrido en el lugar.

La Fiscalía advirtió que Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy Rendón, sabía lo que ocurría en su finca mientras los escoltas de la artista torturaban a dos trabajadores. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/WIOQhzoKNb — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2025

Tras conocerse la situación, el padre de la artista rechazó las acusaciones y un juez ordenó que permaneciera bajo detención domiciliaria como medida de aseguramiento.

Desde ese momento, ni el hombre ni sus familiares se habían pronunciado, y no se tenía ningún tipo de actualización sobre el caso.

Sin embargo, en la noche del domingo 7 de diciembre, la intérprete de No te equivoques, Los besos y Más fuerte publicó unas historias en su cuenta de Instagram en las que se logra observar a su padre disfrutando de la importante festividad.

En las imágenes, se pueden ver las manos del hombre mientras lleva a cabo una receta navideña, la cual estuvo compartiendo con su familia después de algunos meses bastante fuertes en cuanto a su situación legal.

“Los buñuelos más sabrosos… los hace mi papá”, escribió Greeicy junto a los clips.

La artista compartió importante momento con su padre tras la polémica que enfrentó su familia. | Foto: Instagram: @greeicy

El emotivo mensaje que Greeicy le dedicó a su papá

A través de su cuenta oficial de Instagram, Greeicy Rendón publicó un largo mensaje en el que expresó el profundo cariño que siente por él y lo complejo que ha sido este proceso para cada integrante de su familia.

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano… vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó, entre tantas cosas, a trabajar duro, honestamente, a nunca pasar por encima de nadie; me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta”, escribió la artista.

Además, expresó que se siente orgullosa de su padre y recalcó que mantiene una profunda admiración y respeto por las enseñanzas que él le dejó: