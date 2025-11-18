Greeicy se destapó con confesión de su vida, tras fuerte polémica en su familia: “Nadie sabe lo de nadie”

En la industria musical colombiana, Greeicy Rendón se ha ubicado como una de las cantantes más reconocidas del país que destaca no solo por su gran voz, sino por sus impresionantes movimientos a la hora de bailar.

Este año ha sido bastante particular para la caleña, pues aunque ha logrado brillar gracias a su música, su luz se vio opacada por un largo tiempo debido a la polémica ocurrida con su padre, quien fue acusado de secuestro y tortura.

Greeicy Rendón y su papá Luis Alberto Rendón. | Foto: Getty Images y cuenta en Instagram luisalbertoelcachorro, respectivamente.

En los últimos días, en el marco de la celebración de los Latin Grammy, premiación que se llevó a cabo en Las Vegas, la cantante colombiana publicó unas fotografías junto a su pareja, el también cantante Mike Bahía, y dejó un mensaje, una reflexión en la que hizo referencia a este oscuro momento, cómo ha tratado de sobrellevar todo y qué aprendizajes le ha dejado lo vivido.

Greeicy Rendón confesó cómo ha logrado avanzar, pese a la polémica de su padre

En el post publicado en su cuenta oficial de Instagram, Greeicy reflejó la felicidad que vivió en esos días en los que estuvo en Las Vegas, Nevada, junto a Mike, pero vio la oportunidad perfecta para abrir su corazón y plasmar en un texto lo que ha estado viviendo.

“Ha sido una etapa de la vida muy loca. Muy como... de película. De recibir cosas sin merecerlas y tener que callar! De respirar profundo y seguir adelante con la frente en alto. De sonreír a pesar de todo”, escribió inicialmente la artista, dejando ver que en un punto todo fue muy complejo.

Greeicy, siempre destacando lo bueno, afirmó que lo sucedido le permitió abrir los ojos, darse cuentas de muchas cosas, soltar lo que le lastimaba y agradecer por lo que llegó a su vida a sumar.

“[...] De muchas cosas hermosas también, pero al mismo tiempo de mucha desilusión, pero dentro de la desilusión, muchísima claridad, muchísima luz, Muchísimas caras que necesitaba ver y muchas almas lindas que necesitaba descubrir. Voy entendiendo la magia dentro del caos. Definitivamente, NADIE SABE lo de nadie”, añadió.