Desempolvan lo que dijo Greeicy Rendón días después del robo a su finca: “Me da muy duro”

Tras la captura de Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy Rendón, luego de ser acusado por los delitos de secuestro y tortura a dos trabajadores de su finca, ante un millonario robo que se presentó, miles de personas han salido de opinar del tema y compartir sus puntos de vista con respecto a lo sucedido.

Pese a que el hombre negó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento de detención domiciliaria por parte del juez que manejó el caso, el tema ha generado polémica en internet.

Luis Alberto y Greeicy Rendón | Foto: Instagram @luisalbertoelcachorro - @greeicy / Montaje SEMANA

Por medio de la red social de videos TikTok se revivió una de las entrevistas en las que la artista Greeicy y Mike Bahía hablaron de lo sucedido en su hogar en el año 2023.

En conversación con la periodista mexicana Karla Díaz para el pódcast Pinky Promise, los artistas del género urbano manifestaron que en varias ocasiones han pensado en cambiar su lugar de residencia y mencionaron lo doloroso que fue para ellos haber sido víctimas de robo en su finca.

“Hace poquito nos robaron, ¿qué tal que nos hubieran robado todo? Me refiero a que de haber sido así, tendríamos que haber vuelto a empezar", dijo Mike Bahía.

Por otro lado, Greeicy expuso que aunque la pérdida a nivel económico fue bastante importante, se sienten agradecidos de que ninguno de los miembros de su familia salieron afectados.

“Lo que yo le dije en el caso específico del robo, en medio de la tristeza, no tanto por lo material, sino por lo que todo lo que pasó alrededor. Yo le decía: ‘se pueden llevar lo que sea, pero no se llevaron con lo que nosotros hemos construido todo’, entonces, así nos toque empezar de cero, mientras estemos aquí juntos, en donde nos toque”.

No obstante, en ese momento dejaron en claro que para ellos sería bastante complicado buscar un nuevo lugar para vivir, pues tienen a su cuidado una gran cantidad de mascotas y animales que necesitan hacer uso de los espacios adecuados para su correcto desarrollo y crecimiento.