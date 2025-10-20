Greeicy Rendón develó cómo pasa sus días, tras captura de su padre, Luis Alberto Rendón

Desde hace semanas el nombre de Luis Alberto Rendón, padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón, tomó revuelo debido a unas fuertes acusaciones.

En la historia, se dio a conocer que el pasado 3 de marzo se dio el robo de una caja fuerte en una finca de la artista ubicada en Llano Grande, Rionegro, Antioquia, y allí, dos personas fueron presuntamente secuestradas y torturadas.

Luis Alberto Rendón, papá de la cantante Greeicy Rendón. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: luisalbertoelcachorro

Se ha mencionado que en esta caja fuerte había 150.000 dólares, más de 12.000 euros y un millón de pesos colombianos. Además, a estas dos personas se les señaló como los presuntos responsables.

Debido a lo sucedido, el pasado sábado 11 de octubre Luis Alberto Rendón fue capturado en la ciudad de Cali, por presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y tortura.

Greeicy Rendón reveló cómo se encuentra tras lío legal de su padre

Recientemente, en la noche del pasado domingo 19 de octubre, la reconocida intérprete publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en donde dejó ver cómo vive sus días en casa con su familia tras lo sucedido.

“Que pasen una linda noche compañeros. Por aquí todo bonito, todo tranquilo. Mucho ruido afuera... mucha paz adentro. Próximamente en Netflix”, escribió la cantante caleña mientras se dejaba ver conversando y jugando con su hijo.

Greeicy Rendón reveló cómo pasa sus días, tras el lío legal de su papá, Luis Alberto Rendón. | Foto: Instagram: @greeicy

Días atrás, la misma cantante subió un video acompañada de su padre, en el que dejó un mensaje refiriéndose a todo lo que ha pasado con su padre.

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano... Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro”, escribió inicialmente.

Mensaje de Greeicy Rendón tras conocer acusaciones contra su padre. | Foto: Instagram: @greeicy

Además, habló en específico de lo que sucede: “Honestamente, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta. Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto; siento respeto, admiración y un amor profundo... amor real por los seres que son... que me hacen pensar que en este mundo si existe la gente bonita, la gente valiosa”.