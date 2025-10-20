Suscribirse

Gente

Greeicy Rendón develó cómo pasa sus días, tras captura de su padre, Luis Alberto Rendón

La cantante habló clara de cómo se siente en este momento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

20 de octubre de 2025, 2:18 p. m.
Luis Alberto Rendón y Greeicy Rendón.
Luis Alberto Rendón y Greeicy Rendón. | Foto: Foto 1: Instagram: @luisalbertoelcachorro / Foto 2: Instagram: @greeicy

Desde hace semanas el nombre de Luis Alberto Rendón, padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón, tomó revuelo debido a unas fuertes acusaciones.

En la historia, se dio a conocer que el pasado 3 de marzo se dio el robo de una caja fuerte en una finca de la artista ubicada en Llano Grande, Rionegro, Antioquia, y allí, dos personas fueron presuntamente secuestradas y torturadas.

Luis Alberto Rendón, papá de la cantante Greeicy Rendón.
Luis Alberto Rendón, papá de la cantante Greeicy Rendón. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: luisalbertoelcachorro

Se ha mencionado que en esta caja fuerte había 150.000 dólares, más de 12.000 euros y un millón de pesos colombianos. Además, a estas dos personas se les señaló como los presuntos responsables.

Debido a lo sucedido, el pasado sábado 11 de octubre Luis Alberto Rendón fue capturado en la ciudad de Cali, por presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y tortura.

Contexto: El expediente contra Alberto Rendón: la millonaria cifra del robo y los relatos: “Cogió un martillo y me pegó”

Greeicy Rendón reveló cómo se encuentra tras lío legal de su padre

Recientemente, en la noche del pasado domingo 19 de octubre, la reconocida intérprete publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en donde dejó ver cómo vive sus días en casa con su familia tras lo sucedido.

“Que pasen una linda noche compañeros. Por aquí todo bonito, todo tranquilo. Mucho ruido afuera... mucha paz adentro. Próximamente en Netflix”, escribió la cantante caleña mientras se dejaba ver conversando y jugando con su hijo.

Greeicy Rendón reveló cómo pasa sus días, tras el lío legal de su papá, Luis Alberto Rendón.
Greeicy Rendón reveló cómo pasa sus días, tras el lío legal de su papá, Luis Alberto Rendón. | Foto: Instagram: @greeicy

Días atrás, la misma cantante subió un video acompañada de su padre, en el que dejó un mensaje refiriéndose a todo lo que ha pasado con su padre.

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano... Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro”, escribió inicialmente.

Mensaje de Greeicy Rendón tras conocer acusaciones contra su padre.
Mensaje de Greeicy Rendón tras conocer acusaciones contra su padre. | Foto: Instagram: @greeicy

Además, habló en específico de lo que sucede: “Honestamente, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta. Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto; siento respeto, admiración y un amor profundo... amor real por los seres que son... que me hacen pensar que en este mundo si existe la gente bonita, la gente valiosa”.

Contexto: Desempolvan lo que dijo Greeicy Rendón días después del robo a su finca: “Me da muy duro”

“Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo maravilloso que son como seres humanos sé que la palabra ‘maravillosos’ es grande, pero es que a ellos se les queda pequeña”, concluyó, dejando ver el dolor que le causa toda esta situación, sin embargo, este video ya no aparece en su perfil oficial, porque al parecer fue eliminado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ⁠⁠Luisa Fernanda W lanzó pulla por renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters 4: “Inseguridad y falta de compromiso”

2. Emiten alertas para California y otros estados ante clima invernal persistente. “Las heladas podrían dañar vegetación y tuberías”

3. Reconocido actor, que aún vive con su ex, reveló que tiene nueva pareja y lidia con incómoda situación: “Bajo el mismo techo”

4. EE. UU. dejará de validar el género X en pasaportes y así deberá actualizar el suyo

5. Socavación obliga al Metro de Medellín a suspender servicio en tres estaciones de la Línea A

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Greeicy RendónLuis Alberto Rendón

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.