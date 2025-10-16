Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy Rendón, culpó a sus trabajadores por el hurto en la finca. Esta fue su declaración

En poder de la Fiscalía está la declaración que entregó Luis Alberto Rendón, padre de la cantante y bailarina Greeicy Rendón, horas después de la captura de cinco escoltas señalados de torturar a dos trabajadores de la finca, quienes fueron acusados del hurto de una caja fuerte en mayo de 2023.

La versión de Luis Alberto Rendón está en una denuncia que presentó para advertir que en su casa, en la finca que comparte con la cantante y su esposo Mike Bahía, dos trabajadores irrumpieron en la habitación de la artista para llevarse una caja fuerte con una suma importante de dinero y algunas pertenencias de lujo.

“Ella me dice que entra a la habitación principal en la cual duermen Greeicy Rendón y Mike Bahía a buscar un cepillo de dientes para mi nieto y encuentra las cajas de los relojes en el piso y le pareció muy extraño, por lo cual le tomó fotos y se las envió a Greeicy, ella se regresó porque yo la estaba esperando para ir donde la suegra a almorzar, salimos mi esposa y mis dos nietos y en la vivienda que dejaron el señor Elder y Francisco”, dijo Luis Alberto Rendón.

El padre de Greeicy Rendón dijo que observó en una actitud extraña a los trabajadores de la finca, pero no le prestó atención hasta que la misma cantante los llamó y angustiada les advirtió que la caja fuerte había desaparecido y con ella los elementos de valor que guardaba y que fueron descritos en la misma denuncia.

Agente: ¿Quién es la persona que cometió el delito?

¿Quién es la persona que cometió el delito? Luis Rendón: Sospechamos de dos personas, uno se llama Elder Jacob Ruiz, el cual es maestro de construcción y labora en esta vivienda, y su ayudante, el señor José Francisco Lenis Granobles.

Luis Alberto Rendón explicó en la denuncia y su declaración que estaban comprando algunos detalles para la hija de un trabajador de la finca, cuando salieron por un momento y fue en ese momento en que recibió la llamada de su hija, con la advertencia del hurto. De manera inmediata le pidieron a Mike Bahía que revisara las cámaras de seguridad y allí advirtió varios detalles.

“Llamamos a Mike a ver si podía verificar las cámaras y cuando me envían los videos, sí me doy cuenta de que el señor Elder y el señor Francisco se notan con actitudes sospechosas cuando salen el día sábado a la una de la tarde, además es importante mencionarle, señor agente, que el señor Francisco, cuando salió, llevaba un bolso de color negro, el cual se nota lleva algunos elementos y se me hace muy extraño que dejó la ropa con la que trabajaban”, dijo el papá de Greeicy Rendón.