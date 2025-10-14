“Me metieron mangueras en la boca y abrían la llave del agua”: la aterradora declaración de las víctimas de tortura que enreda al papá de Greeicy Rendón

Secuestro y tortura fueron los delitos imputados a Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy Rendón, y suegro del también cantante Mike Bahía. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías todos los elementos de prueba en contra del hombre de 60 años, y el juez lo envió a la casa por cárcel.

Entre las evidencias, la Fiscalía leyó las declaraciones de las víctimas. Se trata de dos trabajadores de la finca que el 8 de mayo de 2023 fueron citados por Luis Alberto Rendón para que se entrevistaran con varias personas que, más tarde se conoció, según su propio dicho, eran escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía.

Luis Alberto Rendón, papá de la cantante y bailarina, no aceptó los delitos que fueron imputados. | Foto: Policía Nacional

El relato de las víctimas, sobre lo que pasó una vez Luis Alberto Rendón dejó a los trabajadores con los “hombres de negro” armados con fusiles, resulta estremecedor. Fueron separados, amarrados y golpeados con armas de fuego. Todo mientras hacían de manera constante la misma pregunta: “¿Dónde está la caja fuerte?”.

“Luego de un rato, me llamó el señor don Alberto, que es el padre de la señora Greeicy, y me dice que suba, que los señores necesitan hablar conmigo, y al subir y llegar donde ellos se encontraban, uno me quita el celular, el señor Helbert Cárdenas, y me dice que nos fuéramos para otro lugar diferente; y ellos se quedan con el compañero José Francisco, quien estaba de ayudante conmigo”, señala la declaración de las víctimas.

Los trabajadores fueron amarrados a una columna de acero, ubicada en la habitación de una empleada de servicio. En ese espacio quedaron las muestras de la brutalidad. Los golpearon con martillos en los brazos y el pecho, luego con las armas de fuego en la cabeza, hasta dejarlos inconscientes.

“Me pegaba puños en la cara y en el cuerpo. Luego el tipo robusto sacó una pistola de color negro y me pegó un cachazo en la cabeza y me [la] reventó. [Después] este mismo cogió una cuerda que había ahí de color cabuya, como café clarita, y me amarró todo el cuerpo a una columna de metal que había en ese apartamento. Me amarró el cuerpo, de los pies, de las manos, con esa cuerda, y yo sin poder moverme. Me sigue golpeando y cogió un martillo y me pegó un golpe con ese martillo en el brazo y en el pecho, yo empecé a perder el conocimiento”, relató la víctima de las torturas.

Tras los golpes y no obtener la respuesta que buscaban, los hombres de seguridad arrojaron al piso a uno de los trabajadores. Lo sujetaron del cuello mientras otro le introducía una manguera en la boca y uno más activaba el paso del agua. Como si se tratara de una mafia, la víctima se llenaba de agua hasta casi ahogarse.

“En esas, me tiraron al piso y me metieron una manguera en la boca y le abrían a la llave del agua y me cogía del cuello hasta que me intentaba ir todo el aire, me soltaban y otra vez repetían el mismo proceso (sic). Eso lo hicieron varias ocasiones y me pegaron varias veces. Después de esto, nos encerraron en una habitación bajo llave”, señaló la víctima de las torturas.

“Me metieron mangueras en la boca y abrían la llave del agua”: la aterradora declaración de las víctimas de tortura que enreda al papá de Greeicy Rendón. (Imagen de referencia) | Foto: Adobe Stock

El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Gaula Oriente ordenó una inspección al lugar de los hechos y encontraron algunos elementos que, de acuerdo con las víctimas, fueron usados en la tortura. Había un martillo, un lazo, la manguera y rastros de sangre.

“Yo ya esperaba la muerte, porque estaba indefenso, asustado, amarrado completamente con esa cuerda, mientras ese tipo me golpeaba, mientras que uno de ellos me custodiaba para que yo no intentara hacer nada y, de manera constante, entraba y salía otro de los tipos”, relató el secuestrado.